Konšpirácie o USA a Rusko ako hrdina: Najsilnejšie momenty zo súdu s Kočnerom, kedy padne verdikt?

Predseda senátu Emil Klemanič odročil pojednávanie na 27. februára, teda dva dni pred voľbami. Vtedy, už počas moratória, by mohol padnúť prvý rozsudok nad Marianom Kočnerom, ktorý je obžalovaný aj z obejdnávky vraždy novinára Jána Kuciaka, ale aj Pavol Ruskom, ktorý má zase na krku aj obžalobu z objednávky vraždy Sylvie Volzovej.

Posledné tohtotýždňové hlavné pojednávanie bolo teda venované záverečným rečiam. Obžalovaní rečnili dlhé hodiny a svoje reči postavili na obviňovaní Američanov.

Amerika forever

Na Slovensku po Slovensky. Týmito slovami končila rozsiahla záverečná reč obžalovaného Mariana Kočnera.

"Znalecký posudok doktorky Strakovej, je vrcholom znaleckého dokazovania. Je taký americký. Nemáme to dokázané, nedávame žiadne merania, úlohy, nič. My nemusíme, my to vieme. Ja som to včera povedal. To je, ako keby znalec z odboru statiky, ktorý si urobí výpočty, prečo spadol most, potom napíše siahodlhú správu o tom, akú farbu má ten most, kde bol postavený a na záver povie, že most padol preto, lebo,.. To je také americké. Amerika forever. My sme ale na Slovensku. Na Slovensku po slovensky. To je všetko. Ďakujem," povedal Kočner na záver.

Na Američanov sa spoľahol aj druhý obžalovaný Pavol Rusko. Ten ešte pred pojednávaním hovoril, že má informácie o tom, že verdikt je už dávno napísaný. "Uvidíme, čo na to Najvyšší súd, keď podáme odvolanie. Celý proces je zmanipulovaný," hovoril Rusko pred začiatkom súdu rezignovane.

Senát pod vedením Emila Klemaniča nepripustil ďalšie dokazovanie. Rusko spomínal aj záhadnú novú svedkyňu, bývalú zamestnankyňu televízie Markíza, ktorej status na pojednávaní prečítal. Písala v ňom, že neverí, že by Rusko bol schopný dať zabiť Volzovú a spomínala si na to, že jej o zmenkách hovoril. Počas pojednávania však obaja obžalovaní tvrdili, že o zmenkách vedeli len ľudia, ktorí sú dnes mŕtvi.

Hrdina Rusko

Prokurátor Ján Šanta vo svojej záverečnej reči uviedol, že Ruskovi a Kočnerovi navrhuje trest odňatia slobody 20 rokov a odpykať si ho majú vo väzení s najvyšší stupňom stráženia. Okrem toho, navrhol aj peňažnú pokutu pre Mariana Kočnera 300-tisíc eur. Rusko podľa neho nemá už nič a je odkázaný na Kočnera.

Prokurátor vymenoval aj priestupky obžalovaných a hovoril o Ruskovej obhajobe. "Obžalovaný Pavol Rusko vraj zachraňoval ľudské životy a aktivity nejakých gangov. Na konci dokazovania sme sa dozvedeli, prečo zmenil podpisy. A že sme všetci, ako tu sedíme, riadení americkou ambasádou. To je absolútna drzosť," rozprával prokurátor v záverečnej reči.

„Keby sme tu sedeli ešte niekoľko týždňov, tak sa dozvieme, že podpísaním zmeniek by Rusko zachraňoval aj klimatické zmeny, rozšírenie koronavírusu a svetový mier. Našťastie, tieto legendy boli ukončené," dodal Šanta.

Threema odkryla špinu a neskutočné dno​

Ján Šanta sa venoval aj komunikácii cez aplikáciu Threema, špeciálne bývalej štátnej tajomníčke Monike Jankovskej, ktorá si s Kočnerom vymenila tisícky správ. Prokurátor sa pýtal, kám až može klesnúť človek v sudcovskom či prokurátorskom talári.

„Kočner a Jankovská. Z komunikácie medzi týmito dvomi absolútne jednoznačne vyplynulo, ako má sudkyňa Maruniaková rozhodnúť v zmenkovej kauze na Okresnom súde Bratislava V a kto jej má asistovať," hovoril Šanta zvýšeným hlasom. Spomenul aj vetu o zavraždenom novinárovi, ktorú Kočner Jankovskej napísal.

„Tá nech robí, čo má, lebo skončí na Kuciaka. Absolútne profesionálne dno, cynizmus, chrapúnstvo. Stav, keď peniaze zaslepia oči, základy morálky a charakteru," hovoril s tým, že nech je táto veta mementom pre prokuratúru a justíciu.

Obvinený Ágh

Prokurátor hovoril aj o tom, že po skončení tohto hlavného pojednávania, sa bude venovať Štefanovi Ághovi. Ten je tiež obvinený v prípade falšovania zmeniek, no je vytýčený na samostatné konanie. "Obšmieta sa tu, asi sa mu na súde zapáčilo," povedal Šanta.

Obvinený Ágh od svojej svedeckej výpovede chodí pravidelne na hlavné pojednávania s Kočnerom a Ruskom a sedáva medzi verejnosťou a novinármi. "To je drzosť," povedal Ágh pri prokurátorových slovách. Keď Šanta navrhoval 20 rokov pre obžalovaných, Ágh si počítal, koľko rokov by mal on, ak by dostal obdobný trest.

Vražda Jána Kuciaka

Okrem iného, Rusko spomínal aj zavraždeného novinára Jána Kuciaka. Podľa neho, ak by sa v roku 2016 neobjavili zmenky na súde, on by nebol obžalovaný z objednávky vraždy Sylvie Volzovej. "Ani Marian Kočner by možno nebol obžalovaný z vraždy a možno by Ján Kuciak ešte žil," povedal Rusko.

"Treba sa opýtať Petra Tótha a možno aj Zoltána Andruskóa. Iste vedia viac," hovoril. Tóth svedčil v prípade vraždy aj zmeniek proti Marianovi Kočnerovi. Zoltán Andruskó bol obžalovaný zo sprostredkovania vraždy Jána Kuciaka a po dohode s prokurátorom ho odsúdili na 15 rokov.

Rozsudok v prípade by ,al padnúť 27. februára, teda dva dni pred voľbami. Doteraz trvalo celé hlavné pojednávanie 24 dní.