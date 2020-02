ONLINE Posledná reč Kočnera! Súd v kauze zmenky finišuje, prokurátor navrhuje 20 rokov

Marian Kočner a Pavol Rusko sú obžalovaní z falšovania miliónových zmeniek TV Markíza

Na hlavnom pojednávaní vypovedal aj jeden z najbohatších Slovákov Milan Fiľo, rovnako ako svedkovia predtým, vypovedal, že o zmenkách nevedel

Ako svedkyňa vypovedala aj redaktorka Nina Sobotovičová

Kočnera nahnevalo, že si ho Sobotovičová počas jedného telefonátu nahrávala bez jeho vedomia

Prokurátor Ján Šanta spochybnil Ruskovu PN-ku a navrhol pre obžalovaného väzbu

Splnomocnenec Markízy Daniel Lipšic spochybnil aj lekára, ktorý Ruskovi PN-ku vystavil

Súdne pojednávanie sa už nekoná vo väznici v Justičnom paláci v Bratislave, ale na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku

Pavol Rusko je obžalovaný aj z objednávky vraždy Sylvie Volzovej

Marian Kočner je obžalovaný aj z objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka

Znalkyňa Erika Straková vo svojom znaleckom posudku uviedla, že zmenky boli podpísané až po roku 2013

Obžalovaní tvrdia, že ich podpísali v roku 2006

Český Znalec Milan Nouzovský vypovedal, že nie je možné určit presný dátum podpisov

Rusko z posledného pojednávania odišiel a požiadal o konanie v jeho neprítomnosti

Tvrdí, že rozsudok je už dávno napísaný a vidí za tým Američanov

Dokazovanie na hlavnom pojednávaní bolo ukončené. Predseda senátu povolil zvukový prenos z pojednávania. Prednášajú sa záverečné reči.

Vypočujte si záverečnú reč obžalovaného Mariana Kočnera

18:49 Súd hlavné pojednávanie odročuje za účelom vyjadrenia k posledným slovám obžalovaným na deň 27. februára o 9:00 hodine. Súd sa bude konať v Justičnej akadémii.

18:38 Predseda senátu prerušil pojednávanie na cca 10 minút. Išiel sa poradiť, čo ďalej.

18:35 Podľa Kočnera v tomto konaní nedokazuje žiadny z dôkazov, že zmenky boli podpísané v roku 2016. "Znalecký posudok doktorky Strakovej, je vrcholom znaleckého dokazovania. Je taký americký. Nemáme to dokázané, nedávame žiadne merania, úlohy, nič. My nemusíme, my to vieme. Ja som to včera povedal. To je, ako keby znalec z odboru statiky, ktorý si urobí výpočty, prečo spadol most, potom napíše siahodlhú správu o tom, akú farbu má ten most, kde bol postavený a na záver povie, že most padol preto, lebo,.. To je také americké. Amerika forever. My sme ale na Slovensku. Na Slovensku po slovensky. To je všetko. Ďakujem," povedal Kočner na záver.

18:30 "Pani znalkyňa Straková tu vypovedala šesť hodín. Možno tá väzba spôsobuje to, že menej chápem, ale priznám sa, ja som jej nerozumel. Boli to nádherné zvukomalebné vetné konštrukcie, ale ja som ich nechápal. Jediné, čomu som rozumel, bol záver," hovorí Kočner.

Kočner svoju záverečnú reč prednáša už vyše hodiny.

18:26 "Dennodenné venovanie sa mainstreamových médií mojej osobe, rozoberaniu toho, čo som mal na raňajky, môjho súkromia,... to bol všetko len nátlak, aby som ustúpil. Ale ja neustúpim, nemám prečo. Nič som nefalšoval, som nevinný," hovorí na súde Kočner.

17:53 Obžalovaný Kočner tvrdí, že jeho manželka Karolína o zmenkách vedela. "Ale nikdy by som ju nezavolal svedčiť a vystavoval ju tomuto teroru. Klobúk dole pred pani Ruskovou, že to takto ústala," hovorí Kočner vo svojej záverečnej reči.

17:34 Obžalovaný venoval svoje úvodné slová novinárom. "Som rád, že je moja záverečná reč online, tak, ako bola moja spontánna výpoveď. Lebo som mal pocit, že novinári chodili na iné pojednávanie ako ja," hovorí Kočner na medializáciu prípadu.

17:20 Záverečná reč Mariana Kočnera na hlavnom pojednávaní v kauze zmenky.

17:08 Nasleduje 10-minútová prestávka, po nej bude hovoriť Marian Kočner.

17:06 "Verím, že čas ukáže, že bolo všetko prepojené a že sa bolo treba pýtať Petra Tótha, Andruská aj Černáka, ako to celé bolo. Ak by niekto hovoril, že Rukso tu zase niečo konšpiruje, tak sa vás opýtam tri veci. Myslíte si, že sú tu zástupcovia ruských tajných služieb? Asi áno. A preto my nie sme sprostí, môžu tu byť aj Američania," končí Rusko svoju záverečnú reč.

16:44 Pavol Rusko sa opäť opakuje, že Peter Tóth klamal a že dvaja ľudia, ktorých navrhovali, by vedeli povedať rovnaké svedectvo, ako on. Rusko hovorí už vyše hodiny.

16:26 Rusko teraz hovorí o Petrovi Tóthovi a opakuje, že Tóth klame, keď hovorí, že sa s ním stretával. "Osobne si myslím, že Peter Tóth bol vtedy nastrčený na Mariana Kočnera, možno aj cudzou spravodajskou službou, za účelom jeho sledovania. A myslím si, že nielen Zoltán Andruskó, ale aj Peter Tóth vie, ako to v skutočnosti bolo s vraždou Mariana Kočnera," hovorí Rusko a opäť spomína vraždu novinára.

16:11 Obžalovaný Pavol Rusko vo svojej záverečnej reči opakuje príbeh o tom, ako bola ohrozená licencia. Hovorí aj o tom, ako boli predvolaní len svedkovia obžaloby a obhajoba bola ukrátená. "Považujem to za nespravodlivý proces," hovorí Rusko.

15:44 "Dovolím si tvrdiť a chcem to zopakovať, keby sa zmenky v roku 2016 neobjavili na súde, nikdy by som nebol obvinený z objednávky vraždy, nebol by Marian Kočner obvinený z objednávky vraždy a možno by Ján Kuciak ešte žil," povedal Rusko.

15:43 Svoju záverečnú reč prednáša Pavol Rusko. Ten sa posadil pred senát na stoličku, kde sedávajú svedkovia.

15:24 Michal Mandzák dokončil svoju záverečnú reč. Nasleduje krátka prestávka.

15:03 Obhajca Mandzák sa vyjadruje k svedkom, ktorých predvolala obhajoba. "Aj keď musím v tomto štádiu konania plne rešpektovať súd a jeho rozhodnutie, odôvodním, prečo sú svedkovia, ktorých sme navrhovali, dôležití pre toto konanie," hovorí Mandzák.

15:02 Marek Para navrhuje, aby obaja obžalovaní boli plne oslobodení spod obžaloby. Teraz sa vyjadruje advokát Michal Mandzák.

14:55 Rovnako sa advokátovi nepáči to, že prokurátor Jána Šanta "kúskoval" dôkazy a predkladal ich "prekvapivo". Spomína aj Sylviu Volzovú, ktorá mohla vypovedať cez telemost.

14:50 Para hovorí o tom, že sa viackrát porušila prezumpcia neviny zo strany prokurátora a splnomocnencov a tým sa zasiahlo do spravodlivého procesu.

14:45 Advokát Tomáš Kamenec svoju reč skončil, nasledujú obhajcovia obžalovaných Marek Para a Michal Mandzák. Ako prvý začína Marek Para, ktorý v tomto procese zastupuje Pavla Ruska.

14:26 Po prestávke svoju reč prednáša aj Tomáš Kamenec. Rovnako spomína aj Moniku Jankovskú. "Je nepochopiteľné, že obžalovaní dokázali do tohto procesu zatiahnuť aj ďalších ľudí. Advokát Šabík, Štefan Ágh, Viera Rusková, ktorá krivo svedčila na tomto súde," vymenúva Kamenec.

14:18 Splnomocnenec Markízy Daniel Lipšic počas prestávky na hlavnom pojednávaní v kauze údajného falšovania zmeniek.

14:14 Nasleduje hygienická prestávka.

14:12 Daniel Lipšic navrhuje aj prepadnutie majetku.

14:09 Podľa Daniela Lipšica sa Rusko s Kočnerom domnievali, že sa im podarilo spáchať dokonalý zločin. "Nikto o zmenkách nemal vedieť, v účtovníctve neboli, lebo ich tam nedali a preukázanie veku atramentu sa im podarilo dva roky úspešne sabotovať," povedal Lipšic. Podľa neho mal Rusko finančné problémy a Kočner trpí "túžbou po bohatstve a rešpekte".

13:49 "Možno mali obžalovaní pocit, že tento proces bude riadený bývalou štátnou tajomníčkou Monikou Jankovskou, to sa už však nestane," povedal Lipšic. "Pre mňa sú takíto policajti, politici, sudcovia a iní, ktorí sa spreneverili svojmu povolaniu a prísahe horší, ako obžalovaní, ktorí dnes stoja pred súdom," hovorí Lipšic na margo komunikácie Mariana Kočnera a Moniky Jankovskej.

Zdroj: Jan Zemiar

Monika Jankovská si s Kočnerom vymenila tisícky správ. Kočner ju nazýval "opička". Po prevalení jej nadštandardných vzťahov s obžalovaným Kočnerom, Jankovská odišla z postu štátnej tajomníčky a chcela sa vrátiť do sudcovského talára. Známosti s Kočnerom naďalej zapierala.

13:45 "Bola zdokumentovaná snaha obžalovaného Kočnera zabezpečiť prostredníctvom Petra Tótha, že Slovenská informačná služba mala mať informácie o zmenkách," hovorí Lipšic. SMS správa o tom prišla Petrovi Tóthovi od Kočnera v deň začatia procesu. "Toto len potvrdzuje, že obžalovaný Kočner mal online informácie zo živého procesu," dodáva Lipšic.

13:41 Daniel Lipšic číta aj komunikáciu Mariana Kočnera s obžalovanou v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka Alenou Zsuzsovou, v ktorej si píšu o zmenkovom procese.

Zdroj: Topky/Peter Korček

13:37 Popritom, ako Daniel Lipšic prednáša svoju záverečnú reč, obžalovaný Rusko si zapisuje poznámky. Jeho záverečná reč ešte len príde.

Zdroj: Topky/Peter Korček

13:20 Po prestávke pokračuje hlavné pojednávanie v kauze falšovania zmeniek. Svoju záverečnú reč prednáša splnomocnenec Markízy Daniel Lipšic.

12:04 Pojednávanie je prerušené do 13:15.

11:53 "Obžalovaný Kočner a Rusko. Kočner - 53 priestupkov, Rusko - 32 priestupkov. Nevedú riadny život, teda nemôže byť pripočítaná poľahčujúca okolnosť. Nepochybne treba zhodnotiť to, že zosnovovateľom je obžalovaný Marian Kočner, avšak bez vernosti obžalovaného Ruska, by tento zločin spáchať nemohol. Ich vina je preto 50 na 50. Obaja spáchali viac trestných činov, presnejšie zločin a obzvlášť závažný zločin. Obžalovanému Ruskovi priťažuje, že zneužil svoju funkciu na dosiahnutie neprimeranej výhody a teda, hoci trestný čin páchal v roku 2016, kedy už štatutárom nebol, ale napriek tomu túto funkciu zneužil. Na základe týchto skutočností a vykonaných dôkazov, som dospel k záveru a navrhujem súdu uznať obžalovaných Ruska a Kočnera vinných. Za to, s prihliadnutím na uvedené priťažujúce okolnosti, navrhujem obom obžalovaným trest odňatia slobody v trvaní 20 rokov a zaradiť ich do Ústavom na výkon trestu s maximálnym stupňom stráženia," povedal prokurátor.

Zdroj: Topky/Peter Korček

11:14 Prokurátor sa vyjadruje aj k znaleckým posudkom a listinným dôkazom. "Z týchto posudkov jasne vyplynulo, že vek atramentu nie je možné určiť po dvoch rokoch. Eventuálne navrhovať a ťahať sem ďalších znalcov, je úplne bezpredmetné," hovorí ďalej Šanta.

"Podstatné sú potom iné znalecké posudky k podpsisom obžalovaného Kočnera, Ruska a Ágha. Je ich spolu šesť," dodáva Šanta.

11:01 Pokračuje hlavné pojednávanie, prokurátor ďalej prednáša záverečnú reč.

11:00 Prokurátor Ján Šanta počas prestávky.

10:46 Predseda senátu prerušil prokurátorovu záverečnú reč a vyhlásil 10-minútovú hygienickú prestávku.

10:39 "Tóth vypovedal, že Rusko ho už dovtedy stál 200-tisíc eur, aby takto úspešne dopadol spor na civilnom spore. Kočner sa mal zaujímať aj o atramente, mal ho inštruovať z väzby. Kočner mu tvrdil, že bude hovoriť, že to bol nápad doktora Valka, lebo však ten je už mŕtvy. Takto sa rozhodol vypovedať, ako sám prehlásil, keď naňho vyšli dôkazy vo veci vraždy Jána Kuciaka a jeho priateľky," hovorí Šanta.

10:36 Prokurátor Ján Šanta vyhlásil, že po skončení tohto hlavného pojednávania sa bude prednostne venovať Štefanovi Ághovi. "Vidím, že chodí na pojednávania, asi sa mu na súde zapáčilo," povedal Šanta.

10:29 Šanta hovorí aj o konateľoch Markízy, ktorí na hlavnom pojednávaní vypovedali. Ide o Zuzanu Ťapákovú, Mathiassa Setteleho a Václava Miku. Vypočutý bol aj Vladimír Repčík. "On bol vypočutý ako blízky priateľ obžalovaného Ruska. Sám povedal, že sa stretávali aj počas živého trestného konania. A čo vypovedal? Že o žiadnych zmenkách nevie a dokonca, nevnímal ani doktora Valka pri žiadnom riešení takýchto problémov," povedal prokurátor.

10:28 "Získať pohľadávku za jednu korunu a za to získať 80-miliónov korún, to je bezvýznamné? A to žijeme rôzne svety, ale rôzne svety pravdy a rôzne svety klamstiev," hovorí zvýšeným hlasom prokurátor a búcha pritom po stole.

10:26 "Našiel sa niekto, kto by v tom čase vedel o problémoch s licenciou? Nikto. Našiel sa niekto, kto by v tom čase registroval doktora Valka? Nikto," prednáša ďalej prokurátor.

10:23 Prokurátor spomína aj niekoľko svedkov, ktorí podľa obhajoby mali o zmenkách vedieť, no na súde tak nevypovedali. Medzi nimi je napríklad Ján Kováčik.

10:09 Prokurátor Ján Šanta prednáša záverečnú reč. "Obžalovaný Pavol Rusko vraj zachraňoval ľudské životy a aktivity nejakých gangov. Na konci dokazovania sme sa dozvedeli, prečo zmenil podpisy. A že sme všetci, ako tu sedíme, riadení americkou ambasádou. To je absolútna drzosť," rozpráva prokurátor v záverečnej reči.

„Keby sme tu sedeli ešte niekoľko týždňov, tak sa dozvieme, že podpísaním zmeniek by Rusko zachraňoval aj klimatické zmeny, rozšírenie koronavírusu a svetový mier. Našťastie, tieto legendy boli ukončené," dodáva Šanta.

Zdroj: Topky/Peter Korček

10:04 Predseda senátu vyhlásil dokazovanie za skončené. Súd zároveň povolil zvukový priamy prenos z pojednávania, keďže sa už skončilo dokazovanie. Nasledujú záverečné reči.

09:59 Senát nepripustil vypočutie ďalších svedkov, ani konfrontáciu doktorky Strakovej. "Čo sa týka čítania listinných dôkazov, súd má za to, že sa čítalo až až, niekedy až nad rámec prejednávanej veci," povedal Klemanič.

09:56 "Súd konštatuje, že veľmi, ale veľmi citlivo posudzoval návrhy obhajoby. Konštatuje, že nie je dôvod k preskúmavaniu, akémukoľvek, doktorky Strakovej," povedal predseda senátu Klemanič.

Zdroj: Topky/Peter Korček

09:55 Senát sa radil 15 minút, pojednávanie pokračuje.

09:40 Senát prerušil pojednávanie na "potrebný čas" za účelom porady.

09:39 "Pán predseda, to sú všetko veci, ktoré nikdy neboli dokázané. Nechcem povedať, že sú to výmysly médií, ale dobre to u nich znie. Ak by to dokázali, nebolo by za to len pokarhanie," odpovedal s úsmevom Kočner.

09:38 Predseda senátu Emil Klemanič prečítal priestupky Mariana Kočnera proti občianskemu spolunažívaniu. Okrem vyhrážok sa spomína aj fyzické napadnutia, či rôzne priestupky za rýchlosť.

09:36 Podľa obžaloby sa obhajoba obžalovaných snaźia naťahovať čas.

09:34 Advokát Mariana Kočnera Michal Mandzák tvrdí, že mu prišiel e-mail o doktorke Strakovej. Malo sa v ňom písať, že to nie znalkyňa Zelenková volala Strakovej, ale naopak.

Podľa komunikácie z aplikácie WhatsApp mal Mandzák nadštandardný vzťah so Zelenkovou. Mal pomôcť jej dcére, údajne alkoholičke, ktorej chceli zobrať dieťa. V komunikácii Kočnerovi tvrdil, že so Zelenkovou to "vybaví".

09:28 Spomína sa aj trestné oznámenie na písmoznalkyňu Eriku Strakovú. To má, podľa právneho zástupcu Markízy, na svedomí kandidát ĽSNS, ktorý je obvinený a nepáčil sa mu posudok doktorky Strakovej.

09:27 "Ešte včera nám tu pán Rusko hovoril o tom, že nikdy nikomu o zmenkách nehovoril. A teraz sa zrazu objaví záhadný svedok, ktorý tvrdí, že si spomína, ako o nich niekedy hovoril," povedal Daniel Lipšic.

09:25 Rusko navrhuje, aby bola bývalá zamestnankyňa Markízy predvolaná ako svedok.

Zdroj: Topky/Peter Korček

09:22 "Dnes ráno ma upozornili na jeden status, jednej pani, ktorú som 5 rokov nevidel a nekomunikoval som s ňou," začal Rusko. "Viem, že Pavol Rusko Volzovú neznášal, ale neverím, že ju chcel dať zavraždiť. O zmenkách som nevedela, asi ako nikto, ale spomínam si, že niečo o zmenkách som zachytila," prečítal Rusko z mobilu.

09:21 Marek Para hovorí, že Rusko chce preniesť nový návrh, pretože sa ráno dozvedel novú skutočnosť.

09:20 Senát zasadol a pojednávanie sa začína.

Zdroj: Topky/Peter Korček

09:14 V prípade, že senát obhajobe nevyhovie, chystajú sa záverečné reči.

09:13 Pojednávanie, ktoré sa malo začať o deviatej hodine, ešte stále nezačalo. Senát včera avizoval, že ráno rozhodne o tom, či budú pripustené ďalšie dôkazy.

09:00 Pavol Rusko sa vyjadruje pred začatím pojednávania. Je presvedčený, že dôkazy, ktoré navrhovala obhajoba, senát odmietne.

Predseda senátu Špecializovaného trestného súdu v Pezinku v tejto súvislosti včera uviedol, že o návrhoch obhajoby rozhodne súd v stredu ráno. Prokurátor a tiež právni zástupcovia spoločnosti Markíza - Slovakia, ktorá v prípade vystupuje ako poškodený subjekt, naopak uviedli, že ďalšie návrhy na dokazovanie v tomto prípade nemajú.

Rozsah doposiaľ vykonaného dokazovania pred súdom považujú za dostatočný, preto súdu navrhli vyhlásiť dokazovanie za skončené. V takom prípad by procesné strany pristúpili k prednesu záverečných rečí.

Pavol Rusko pred súdom uviedol, že proces je nespravodlivý a manažovaný Danielom Lipšicom, ktorý si chodí po rozumy na americkú ambasádu. Požiadal potom aj o konanie v neprítomnosti. Druhý obžalovaný Marian Kočner sa obšírne vyjadroval k výpovediam svedkov.

Zdroj: Topky/Peter Korček

Trestnému procesu predchádzala séria občianskoprávnych pojednávaní, v ktorých Marian Kočner požadoval vyplatenie zmeniek údajne vystavených v roku 2000. Žalovaným v prvom rade bol Pavol Rusko. Keďže ten uviedol, že na vyplatenie nemá potrebné finančné prostriedky, zaplatiť by ich musela spoločnosť Markíza - Slovakia ako žalovaná v druhom rade. Markíza dlhodobo spochybňuje pravosť zmeniek a najmä tvrdenie, že boli podpísané v roku 2000.

Taktiež argumentovala, že Rusko pri predaji svojho vlastníckeho podielu v spoločnosti kupujúcim zatajil podpis zmeniek a tie neboli registrované v účtovných dokladoch. Takisto podľa Markízy neevidovali vlastníctvo zmeniek ani spoločnosti Mariana Kočnera, ktoré ich údajne vlastnili, konkrétne Inkasný servis a neskôr Správa a inkaso zmeniek.

Obžaloba v prípade vraždy

Ešte v občianskoprávnom konaní Markíza navrhovala skúmanie zmeniek zahraničným expertom, súd to však zamietol a v prípade jednej zo zmeniek v hodnote viac ako osem miliónov eur dal za pravdu žalobcovi. Markíza sa však odvolala. Pavol Rusko trvá na svojej verzii, že zmenky boli súčasťou urovnania kauzy Gamatex. Pokiaľ by ich ako vtedajší riaditeľ televízie nevystavil, mohlo to podľa neho ohroziť existenciu Markízy a hrozila by jej strata licencie. S návrhom na vystavenie zmeniek prišiel podľa obžalovaných advokát Ernest Valko, ktorý bol vtedy členom licenčnej rady.

Zdroj: Topky/Peter Korček

Viacerí bývalí predstavitelia Markízy však pred súdom popreli, že by o existencii zmeniek vedeli. Rusko to vysvetľuje tým, že zmenky neuviedol v účtovníctve, keďže bolo podľa neho vinou jeho vtedajšej spoločníčky Sylvie Volzovej v zlom stave. Volzovú pritom viní aj z uznania neexistujúceho dlhu, pre ktorý sa podľa neho televízia dostala do dražby. O zmenkách tiež Rusko nepovedal novým majiteľom Markízy, ktorým predal svoj vlastnícky podiel. Dôvodom podľa neho bolo, že si myslel, že dlh bude môcť uhradiť sám.