PREDPOVEĎ POČASIA Po takmer jarnom víkende nastane poriadna zmena: Koniec týždňa bude mrazivý

BRATISLAVA - Počas víkendu si mnohí užívali slnko a jarné počasie, čo vo februári nie je bežné. No po teplom víkende nás čaká zmena. Nasledujúci pracovný týždeň bude upršaný, na mnohých územiach očakávajú meteorológovia aj sneženie.

Pondelok

Začiatok týždňa bude oblačný až zamračený, ojedinele aj prechodne bude zmenšená oblačnosť. Na mnohých miestach meteorológovia očakávajú dážď alebo prehánky. Od cca 1200 metrov sneženie. Najvyššia denná teplota bude 6 až 11 stupňov Celzia, v Žilinskom kraji, pod Tatrami a na Horehroní miestami okolo 4 stupne Celzia.

Utorok

Cez našu oblasť bude smerom na juhovýchod postupovať studený front, na ktorom sa prehĺbi samostatná tlaková níž. Po jej zadnej strane k nám začne od severu prúdiť chladnejší vzduch. V utorok bude blačno až zamračené a na väčšine územia dážď. Spočiatku od výšky 1100 m, počas dňa postupne už od výšky 500 m sneženie.

Streda

Medzi tlakovou výšou so stredom nad Britskými ostrovmi a tlakovou nížou so stredom nad Rumunskom a Čiernym morom k nám bude od severu prúdiť chladný morský vzduch. V stredu bude premenlivá, prevažne veľká oblačnosť, na severe prevažne zamračené. Na väčšine územia snehové prehánky, na severe aj trvalejšie sneženie. V polohách do 300 m aj dážď.

Štvrtok

Do strednej Európy bude od západu zasahovať tlaková výš. Po jej prednom okraji postúpi do našej oblasti od severu až severovýchodu studený front. Prevažne polooblačno, ojedinele hmla. Neskôr od severu oblačno až zamračené a miestami, najmä na severe a východe, sneženie. V nižších polohách ojedinele aj dážď. Miestami veterno a ojedinele tvorba snehových jazykov a závejov. Najnižšia nočná teplota -2 až -7, v údoliach miestami -7 až -12 st.

Piatok

Studený front sa bude nad Poľskom, Slovenskom a Maďarskom rozpadávať a neskôr sa do našej oblasti od západu rozšíri stred tlakovej výše. Oblačno až zamračené a miestami sneženie, západe a na juhu aj dážď alebo dážď so snehom. Najnižšia nočná teplota 2 až -4 st. Najvyššia denná teplota -2 až +3, v južnej polovici západného a stredného Slovenska väčšinou okolo +5 st.

