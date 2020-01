Prvé reakcie na pikantnú komunikáciu Danka a Zsuzsovej! Opozícia žiada jeho odchod

Medzi prvými sa ozvali opozičné strany, ktoré odsudzujú zverejnené nahrávky. "Medializované nahrávky Andreja Danka a osoby obžalovanej z viacerých vrážd ukazujú okrem iného vzťah predsedu SNS k pravde. Keď sa vyjadroval k podozreniam z týchto kontaktov, vyhlásil, že „dotyčných ani nepozná“. Z komunikácie vyplýva, že Danko dotyčnú Alenu Zsuzsovú pozná a poznal, dokonca si minimálne dohadovali stretnutie," píše podpredsedníčka Za ľudí Veronika Remišová.

"Andrej Danko sa ako predseda parlamentu mnohokrát oháňal slušnosťou a politickou zodpovednosťou. Dnes zverejnené informácie o kontaktoch s obžalovanou Kočnerovou volavkou stavajú Andreja Danka do podobnej pozície, v akej sa ocitol Martin Glváč, ktorý bol s touto osobou takisto v intenzívnom kontakte," pokračuje Remišová.

Kľúčom je vysvetliť podozrenia

"Základný politický a verejný záujem vyžaduje, aby Andrej Danko vysvetlil podozrenia z kontaktov s osobou dnes obžalovanou z viacerých vrážd a Kočnerovou spojkou. Zároveň by sa mal verejnosti ospravedlniť za klamstvá a bezodkladne odstúpiť z pozície predsedu parlamentu," myslí si podpredsedníčka Za ľudí

"Takisto je otázkou na orgány činné v trestnom konaní, či pri takejto komunikácií neboli ohrozené aj záujmy a bezpečnosť štátu. Zverejnené nahrávky sú len ďalším dôkazom, že vládna koalícia SMER- SNS a MOST nebojovala proti mafii, naopak, jej čelní predstavitelia s mafiou komunikovali, stretávali sa či obchodovali. Takúto vládu si Slovensko nezaslúži a je najvyšší čas, aby prišla skutočná zmena, ktorá Slovensko posunie dopredu," uzavrela.

Trápenie nad kariérou Andreja Danka

V PS/Spolu si myslia, že ide o poslednú bodku za vládnutím Andreja Danka. "Telefonáty so Zsuzsovou by mali raz a navždy ukončiť trápenie Slovenska s politickou kariérou Andreja Danka. Odvoláva diskusie, nechodí medzi ľudí a na poslednej schôdzi parlamentu vznikali otázniky, v akom je stave. On to už sám vzdáva. Rezignovaný, zdiskreditovaný a skorumpovaný je však nielen Andrej Danko, ale aj všetky ministerstvá, ktoré 4 roky viedla SNS: školstvo, obrana a pôdohospodárstvo. Slovensko môže byť férové a hrdé. Keď ľudia ako Danko skončia v politike," píšu z mimoparlamentnej koalície PS/Spolu.

Z opozičných radov sa ozval aj predseda OKS a člen klubu SaS Ondrej Dostál, ktorý viac-menej len citoval pasáže z rozhovoru Danka a Zsuzsovej.

A to som si kvôli nemu aj hlavu oholil

Vtipnejšie zareagoval predseda PS/Spolu Michal Truban, ktorý v statuse narážal na Dankov výrok o tom, že Truban si holí hlavu, aby mu nezistili prítomnosť drog v tele. "Už viem prečo Danko zrušil našu spoločnú diskusiu. A to som si kvôli nemu aj hlavu oholil. Schováva sa, lebo sa potvrdilo, že si intímne volával so Zsuzsovou," píše Truban v statuse.

Citáciou z telefonátu a svojským komentárom reagoval na sociálnej sieti aj predseda OĽaNO Igor Matovič.

KDH vyzýva na Dankov odchod

Predseda KDH sa zas v reakčnom statuse pýta, či nenastal čas voliť politikov. "A pochodu Hrdí na rodinu 2019 sa zúčastnili Andrej Danko a Boris Kollár," spomenul Hlina v úvode.

"V súvislosti so zverejnením telefonátu Andreja Danka s Alenou Zs. ho KDH vyzýva, aby okamžite odstúpil z funkcie predsedu NR SR," uviedol v utorok hovorca kresťanských demokratov Stanislav Župa.