Primátor Vysokých Tatier trvá na tom, že v prípade obchádzkovej trasy cez Tatry pochybila SSC

„Nazvať objektívne fakty ako ochrana života obyvateľov a návštevníkov, štatút kúpeľného miesta, ochrana územia fauny a flóry či fakt, že stav vozoviek je reálne zlý, nepovažuje samospráva ani za neobjektívne a už vôbec nie za nekorektné,“ uviedol primátor mesta. Ten naďalej trvá na tom, že za stav mosta v Kežmarku môže Slovenská správa ciest, nečinnosť kompetentných a odsúvanie opravy tohto úseku na okraj záujmu.

Podľa primátora Vysokých Tatier sa o obchádzkovej trase rozhodovalo bez mesta. To bolo podľa jeho slov pozvané na zasadnutie krízového štábu až 13. januára, pričom mimoriadna situácia v Kežmarku platí od 17. decembra. Podľa hovorkyne SSC Lucie Karelovej okresný úrad pozval mesto na rokovanie krízového štábu aj 30. decembra 2019, no zástupcovia Vysokých Tatier sa na ňom nezúčastnili. Samospráva to odmieta, tvrdí, že na predmetnom rokovaní krízového štábu sa jej zástupcovia nezúčastnili preto, lebo nedostali pozvánku. Neskôr sa podľa primátora samospráva na vyžiadanie dostala k predmetnej pozvánke, kde však mesto Vysoké Tatry nebolo medzi pozvanými účastníkmi.

Obchádzková trasa platí od pondelka 20. januára len pre zásobovacie vozidlá, nákladná doprava nad 18 ton je odkláňaná v smere na Prešov. Slovenská správa ciest v stredu uviedla, že obchádzkové trasy po prerokovaní s políciou určil Okresný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie svojím rozhodnutím určením na základe posúdenia, prerokovania a dohody všetkých zúčastnených strán.

Primátor Mokoš označil túto informáciu za účelovú a nepravdivú. „Jednoznačne by počas rokovaní zazneli naše námietky, ak by sme tam naozaj boli prizvaní,“ dodal. Poukázal tiež na to, že samospráva mesta Vysoké Tatry už od začiatku rokovaní predkladala rôzne návrhy alternatívnych obchádzok. Išlo napríklad o obchádzkovú trasu cez bývalý vojenský priestor Javorina, cez Slavkovskú cestu v Kežmarku či cez Malý Slavkov.

Mimoriadna situácia pre zlý stav mosta v Kežmarku platí od polovice decembra v meste a od konca decembra aj v celom Prešovskom kraji. Dôvodom je kritická situácia plynulosti cestnej premávky, ktorú zapríčinil spomínaný stav mosta cez rieku Poprad na ceste I. triedy 66. Slovenská správa ciest, ktorá je jeho správcom, na ňom obmedzila dopravu pre vozidlá nad 5 ton. S rekonštrukciou či prestavbou mosta sa zrejme nezačne skôr ako v druhej polovici roka 2020.

SSC zároveň informovala, že nákladné vozidlá budú presmerované opäť do mesta Kežmarok po tom, ako tam vybudujú mostné provizórium. Malo by sa tak stať do konca februára. Primátor mesta Ján Mokoš však vyjadril znepokojenie. Tvrdí, že na rokovaní v Kežmarku v pondelok 20. januára sa od jednej zo zúčastnených práve za SSC dozvedel, že premostenie bude hotové do konca marca 2020.