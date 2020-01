Dráma v centre Bratislavy: Ministra životného prostredia zbalili policajti, zapíjal životnú ranu

Podľa informácií Plus 7 dní prišlo k incidentu pred čínskou reštauráciou. Zdá sa, že minister sa v nej so svojím prísediacim ostro pohádal a došlo aj na vyhrážky a rany. Zaútočiť mal dokonca aj na Číňanov, ktorí v prevádzke pracovali. Počas sporu oboch aktérov sa rozbili aj sklenené dvere.

László Sólymos mal podľa dostupných informácií vykrikovať: „Som minister životného prostredia!“ Zrejme bol pod vplyvom alkoholu.

Minister však podľa našich informácií prežíval ťažkú životnú situáciu, keďže mu umiera mama.

Do redakcie sa nám prihlásil náhodný svedok incidentu, ktorý si neželá byť menovaný. „Šiel som úplne náhodou okolo a videl podnapitého ministra László Solymosa, ako sa na ulici háda s policajtom. Bolo to dosť dramatické. Minister povedal policajtovi, že mu práve zomiera matka a ten mu dosť chladne odpovedal, že to ho vôbec nezaujíma. Vyznelo to divne až sa mi zdalo, že ministra provokuje. Ten sa následne aj naozaj rozzúril a takmer došlo ku incidentu“.