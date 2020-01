Bývalý mediálny mág Flašík je už dôchodca: Bude poberať mastnú sumičku? Tak to zostanete šokovaní!

„Mal by som sa už asi cítiť ako dôchodca, že? Teraz vážne. Cítim sa výborne a zdravie mi slúži. A vôbec mi to nedocvaklo,“ reagoval pre topky.sk Fedor Flašík. Napriek tomu, že už dosiahol vek dôchodcu, o dôchodok môže požiadať až v septembri.

Zdroj: TASR/Michal Svítok

„Asi požiadam, ešte som nebol dôchodca, tak to vyskúšam,“ vtipkoval. Fedor Flašík rozhodne nepatrí k tým chudobnejším Slovákom a zarábal nadštandardne, preto aj jeho dôchodok by mal byť pomerne vysoký.

„Obávam sa, že nebude. Neviem, ako mi robili odvody vo firme. O to som sa nestaral. Vždy som však dúfal, že nebudem závislý od dôchodku tejto krajiny. Takže je pravdepodobné, že môj dôchodok bude veľmi podpriemerný,“ predpokladá prekvapivo Flašík. Priemerný starobný dôchodok v decembri 2019 bol podľa posledných údajov 460 Eur.

Pracujúci dôchodca

Už teraz je teda jasné, že Fedor Flašík do dôchodku neplánuje odísť. Nielenže by z dôchodku nevyžil, ale plánuje sa zaradiť medzi pracujúcich dôchodcov. Zaujímalo nás, či si už pozeral výhody, ktoré ho čakajú. Napríklad vlaky zadarmo, niektoré lieky zo seniorskými zľavami a podobne.

„Ešte som to takto detailne neštudoval a nezisťoval som si to. No ale dúfam, že keď požiadam konečne o ten dôchodok, dostanem v Sociálnej poisťovni brožúrku s manuálom, kde sa dozviem, čo s týmto inštitútom dôchodcu mám robiť a na čo všetko mám nárok. Potom sa zveziem aj vlakom a aj električkou zadarmo... Nie, ešte som nad týmito vecami nepremýšľal. Nevylučujem, že to využijem. A to mám vlaky zadarmo aj do Prahy, či len po Skalicu?,“ zavtipkoval na záver Fedor Flašík.