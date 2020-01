Prvé SLOVÁ politikov po prepustení Trnku: Prezidentka je prekvapená, opozícia zúri!

Prezidentku SR Zuzanu Čaputovú prekvapilo prepustenie bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku z policajného zadržania. Trnka bol zadržaný v súvislosti s trestným činom zneužívania právomoci verejného činiteľa, vyšetrovateľ mu navrhoval väzbu.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Čaputová je prekvapená

"Ťažko sa mi to komentuje v tom zmysle, do akej miery je to správne rozhodnutie, pretože informácie k tomu nemám. V každom prípade, ak obvinenie platí ďalej, tak to obvinenie je vznesené v dvoch pomerne závažných skutkoch v kontexte toho, akú funkciu vykonával," povedala v piatok prezidentka po spoločnom novoročnom obede s exprezidentmi SR. Dodala tiež, že sa oboznámi s tým, čo bude medializované v súvislosti s nerozhodnutím o väzbe. "Trošku ma to prekvapilo," skonštatovala.

Schuster veril, že bude dobrý

Bývalý prezident SR Rudolf Schuster veril, že Dobroslav Trnka bude dobrý generálny prokurátor. Povedal to v piatok po spoločnom novoročnom obede exprezidentov SR s hlavou štátu Zuzanou Čaputovou v reakcii na kauzy, v ktorých bývalý generálny prokurátor Trnka figuruje. "Funkcie kazia mnohých, bohužiaľ," skonštatoval Schuster v súvislosti s osobou Trnku, ktorého v roku 2004 vymenoval za generálneho prokurátora.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

"V tom čase bol hodnotený pozitívne, pretože vyšiel z armády. Viete, v armáde, tam úplatky veľmi neleteli. Veril som, že práveže, keď príde z armády, bude dobrý. A spočiatku nebol zlý," reagoval Schuster pred novinármi.

Opozícia má plno otázok

"Rozhodnutie špeciálnej prokuratúry znižuje dôveru verejnosti v prokuratúru a políciu. Verejnosť vnímala, že polícia a prokuratúra niekoľko mesiacov získavala dôkazy a zvažovala zatknutie Trnku a teraz nerozumie tomu, prečo je opäť na slobode? Ako jediné vysvetlenie sa ponúka divadlo," napísal na sociálnej sieti podpredseda Za ľudí Juraj Šeliga.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Zdroj nedôvery

Šeliga vidí za týmito krokmi rastúcu nedôveru ľudí v justíciu. "Presne takéto kroky potom znižujú dôveru ľudí v to, že zákon na Slovensku platí pre všetkých rovnako. Vyzývam generálneho prokurátora, pána Čiznára, aby jasne a zrozumiteľne vysvetlil ľuďom, prečo Trnka a Počiatek nie je vo väzbe," zopakoval Šeliga. Kľúčový človek mafie na slobode "Zatiaľ, čo na jednej strane ochranka smeráckych mafiánov na prokuratúre nemá problém uvaliť väzbu na mladých ľudí protestujúcich proti alobalovej prevádzke uholných baní alebo na robotníkov v Prešove, ktorí žiadne väzobné dôvody v skutočnosti nespĺňajú, jedného z kľúčových ľudí smeráckej mafie pustí na slobodu," píše strana Sloboda a Solidarita. Zdroj: Topky/Vlado Benko Jr. "To napriek tomu, že existujú nesporné dôkazy o jeho ťažkých zločinoch v podobe obrazovo-zvukových záznamov, k vykonaniu ktorých sám obvinený dal súhlas. Nebojí sa prokuratúra, že pán Trnka, o ktorom sa vie, že má uliate peniaze, niekam utečie alebo že bude mariť vyšetrovanie?," pýtajú sa liberáli. "Prepustenie Trnku je príznakom priepastného rozdielu medzi ponímaním spravodlivosti bežným občanom a spravodlivosťou Kováčikovej a Čižnárovej prokuratúry," uzavreli SaSkári. Katastrofické signály pre spoločnosť

Zareagoval aj opozičný líder Sme rodina Boris Kollár. „Nechceme špekulovať, kto tu zlyhal, či zlyhala prokuratúra, či zlyhala polícia. V každom prípade je to katastrofický signál pre celú našu spoločnosť a bude to mať ďalekosiahle následky,“ tvrdí Kollárovo hnutie.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Predstavitelia Obyčajných ľudí a nezávislých osobnosti kvôli prepusteniu Dobroslava Trnku zvolali dnes na 16:00 tlačový brífing, na ktorom budú reagovať na tieto skutočnosti.

Podľa Beblavého ide o ťažký boj

Ticho nezostal ani programový líder PS/Spolu Miroslav Beblavý. "Policajti, prokurátori a sudcovia, ktorí sa snažia robiť si poctivo svoju robotu aj v tomto smerácko-mafiánskom systéme si zaslúžia naše povzbudenie a rešpekt. Každý krok smerom k férovému Slovensku potrebuje našu podporu. Pretože je to ťažký boj, ako ukazuje dnešné prepustenie Dobroslava Trnku z väzby," píše Beblavý na sociálnej sieti.

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

"Všetci vieme, že špeciálna prokuratúra smrdí od hlavy a hlava špeciálnej prokuratúry smrdí od Fica, Pellegriniho, Haščáka, Širokého… Tento problém vyriešime iba 29. februára. Oni dnes poslali Trnku domov, my ich musíme poslať do čerta vo voľbách," vyhlásil na záver Beblavý.

Bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku vo štvrtok 16. januára zadržali a obvinili z trestného činu zneužitia právomoci verejného činiteľa. V priestoroch Národnej kriminálnej agentúry následne vypovedal viac ako osem hodín. Obvinenie zo zneužitia právomoci verejného činiteľa voči nemu vzniesli aj v decembri.

Polícia vtedy na sociálnej sieti uviedla, že obvinenie súvisí s utajovaním nahrávky Gorila, ku ktorej mal mať obvinený Dobroslav Trnka prístup v rokoch 2007 až 2014. Bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku dnes prepustili zo zadržania. Potvrdila to hovorkyňa Úradu špeciálnej prokuratúry Jana Tökölyová.