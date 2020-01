VOĽBY 2020 Nový prieskum prináša rošády! Kisku aj PS nahradil tretí, prekvapili aj maďarské strany

BRATISLAVA - Deväť politických strán by sa dostalo do parlamentu na čele so stranou Smer - sociálna demokracia (Smer-SD), keby sa voľby konali v prvej polovici januára. Tesne by sa do Národnej rady SR (NR SR) nedostali Most-Híd a Magyar Közösségi Összefogás - Maďarská komunitná spolupatričnosť (MKS), ktoré oslovujú hlavne voličov maďarskej národnosti.

Vyplýva to z telefonického prieskumu agentúry Polis pre TV Joj, ktorý sa uskutočnil 10. až 15. januára 2020 na vzorke 1 140 respondentov starších ako 18 rokov na území celej SR. Víťazom volieb by sa stala strana Smer-SD so ziskom 17,1% hlasov.

Druhá v poradí by skončila strana Kotlebovci-Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) s podporou 12,4% a tretia koalícia OľaNO-NOVA-KÚ-Zmena zdola, ktorú by volilo 10% respondentov. Nasledujú strana Za ľudí (9,7%), koalícia PS-Spolu (8,4%), SNS (6,3%), KDH (6%), Sme rodina (5,6%), SaS (5,6%).

​Maďarské strany pod hranicou

Pod hranicou 5%, ktorá je potrebná na vstup do parlamentu, sú Most-Híd (4,9%), Magyar Közösségi Összefogás - Maďarská komunitná spolupatričnosť (4,3%), Dobrá voľba (4,1%) a Vlasť (3,8%).

Rozdelenie poslaneckých mandátov v parlamente by bolo nasledovné: Smer 32, ĽS NS 23, OľaNO-NOVA-KÚ-Zmena zdola 18, Za ľudí 18, PS-SPOLU 16, SNS 12, KDH 11, Sme rodina a SaS po 10 mandátov. Volieb by sa zúčastnilo 57% opýtaných, 31% bolo nerozhodnutých a 12% by určite nešlo voliť.