Súd bude rozhodovať o prepustení žilinského bosa: František Salinger sa môže dostať na slobodu

O jeho podmienečnom prepustení na slobodu bude v piatok (17.1.) rozhodovať Okresný súd (OS) v Trnave na verejnom zasadnutí. Potvrdila to hovorkyňa Krajského súdu (KS) v Trnave Jana Kondákorová. Salinger bol najskôr odsúdený na 13-ročný trest odňatia slobody za trestný čin všeobecného ohrozenia. Na svedomí mal okrem výbuchu telefónnej búdky v Žiline z roku 1998, pri ktorom zahynuli traja náhodní okoloidúci, aj likvidáciu bieleho koňa Milana L., ktorú spáchal so svojím bratom.

Napokon ho Krajský súd v Žiline koncom marca 2017 odsúdil na 15-ročný trest odňatia slobody. Odpykával si ho najprv v ústave s maximálnym stupňom stráženia. Trestnú činnosť Salingera v minulosti pojednávali Okresný a Krajský súd v Žiline, Krajský súd v Banskej Bystrici aj Najvyšší súd SR. Vo väzbe a v ústave na výkon trestu odňatia slobody bol Salinger postupne od polovice decembra 1999. Salinger sa koncom 90. rokov dostával v Žiline do sporov s vtedajším bosom žilinského podsvetia Milanom Holáňom, alias Gorilom. Minimálne dvakrát sa neúspešne pokúšal o jeho likvidáciu.

Vražda bieleho koňa Milana L., súvisela s obavou o možné rozkrytie nezákonných aktivít organizovanej skupiny. K vražde malo dôjsť na jeseň 1998 v katastri obce Žilina, v časti Háj. Salinger so svojimi komplicmi vrátane brata Pavla obeť najskôr vylákali k nelegálnemu hrobu. Po úderoch sekerou do hlavy sekerou ho do hrobu hodili nahého a zakopali. Následne jeho oblečenie spolu s osobnými vecami spálili.

Motív výbuchu telefónnej búdky Salinger nikdy neprezradil. Pri incidente z 9. júla 1998 na parkovisku Štôlňa v Žiline prišli o život 21-ročný muž z obce Klin v okrese Námestovo a náhodná okoloidúca 44-ročná žena z Kysuckého Nového Mesta. Jej 46-ročný manžel, ktorý sa ťažko zranil, neskôr zraneniam podľahol. Došlo aj k poškodeniu rôznych vozidiel zaparkovaných na mieste a budov v okolí. Salinger neskôr na súde tento skutok oľutoval, v tomto prípade bol najprv odsúdený na 13 rokov väzenia.

Salinger už raz o podmienečné prepustenie požiadal, a to v septembri minulého roku. Svoju žiadosť však nakoniec vzal späť. Vo februári 2019 požiadal súd o preradenie do nižšieho stupňa stráženia s odôvodnením, že má záujem o bližší kontakt s rodinou a sebarealizáciu vo väzení. Súd jeho žiadosti vyhovel.