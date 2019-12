Povodne na Liptove vyústili do ekologickej katastrofy! Do Liptovskej Mary a obcí sa dostali jedy

LIPTOV – Novembrové dažde na Liptove si vypýtali svoju daň. Voda zaplavila banské odkalisko po tom, ako v obci Dúbrava došlo k vybreženiu tamojšieho potoka. Jedovaté kaly putujú do najväčšej vodnej nádrži na Slovensku, do Liptovskej Mary. Výsledky rozborov sú alarmujúce.

Ekologická katastrofa

„V horách nad liptovskou obcou Dúbrava skolabovalo pred cca mesiacom odkalisko a tisíce ton flotačného kalu s obsahom antimónu a arzénu sa vybralo na cca desať kilometrovú cestu do VN Liptovská Mara,“ skonštatoval ekológ Rudolf Pado. Keď prúd zaplavil dvory a záhrady, uložil toxické sedimenty. „Laboratóriá už vyhodnotili vzorky vody aj sedimentov, ktoré odobral Slovenský vodohospodársky podnik pár dní po pretrhnutí odkaliska. Arzén, ktorý bol vedľajším produktom banskej činnosti, kontaminoval povrchové vody, pričom namerané hodnoty 30-násobne prekročili povolenú normu. V sedimentoch išlo o 10-násobné prekročenie normy,“ uviedol ekológ.

Na snímke vyliaty potok v Svätom Kríži, okres Liptovský Mikuláš 13. novembra 2019. Zdroj: TASR/Miroslava Mlynárová

Potok Palúdžanka doplavil banský odpad až do Liptovskej Mary. Najhoršie je na tom Galovanská zátoka. „Na celom tom úseku, ktorý bol zaťažený tými kalmi, sme nenašli žiadny život, nenašli sme žiadnu živú rybu, nenašli sme žiadne planktonické organizmy,“ informoval média Tibor Ilavský, rybársky hospodár VD Liptovská Mara. Podľa neho je o stanovisku k vzniknutej situácii v potokoch Paludzianka, Dúbravka a Čemník a priehrade Liptovská Mara hovoriť skoro. „Stále prebiehajú zasadnutia krízového štábu, my vykonávame ichtyologické prieskumy a hľadajú sa riešenia minimalizácie negatívnych dopadov na dotknuté lokality,“ povedal pre topky.sk Ilavský.

Na snímke rozvodnený potok v Svätom Kríži, okres Liptovský Mikuláš, 13. novembra 2019. Zdroj: TASR/Miroslava Mlynárová

Kalmi je najviac zasiahnutá obec Svätý Kríž. Tamojší obyvatelia boli obcou informovaní, aby s naplaveninami nemanipulovali a aby chatári z Dúbravskej doliny nepoužívali vodu zo svojich studní. Pitná voda z vodovodov je, našťastie, bezpečná.

Vecou sa zaoberajú aj inšpektori životného prostredia

Do troch hodín od obdŕžania informácií o vybrežení miestneho toku nastúpili odborníci z rezortu životného prostredia - Vodohospodárskej výstavby, SVP a zástupcovia vlastníka odkaliska – štátneho podniku Rudné bane, pre topky.sk to uviedol hovorca rezortu Tomáš Ferenčák. Ako zdôraznil, ministerstvo považuje za nevyhnutné, aby vlastník zariadenia bezodkladne zaistil vyčistenie lokality a zasiahnutého územia medzi odkaliskom a vodnou nádržou Liptovská Mara. „Zrealizovalo sa provizórne opatrenie, aby sa zastavilo vtekanie vôd z potoka do odkaliska a zvolalo sa stretnutie na úrovni obce a krízový štáb. Nakoľko ďalšie dni pršalo, v pohotovosti zostávali naši vodohospodári, aby v prípade potreby pomohli vlastníkovi zaistiť, aby z odkaliska ďalšia voda neunikala. Faktom ostáva, že príslušný okresný úrad nevyhlásil mimoriadnu situáciu,“ povedal Ferenčák.