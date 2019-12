Prvá predpoveď počasia na Vianoce: Meteorológovia veštia veľkú zmenu deň pred Štedrým večerom!

Ako pre webovú stránku TN.cz uviedla meteorologička Dagmar Honsová, zrážok bude v nadchádzajúcich dvoch týždňoch dosť, ale nie tých snehových. Až na výnimky pôjde o dážď alebo dážď so snehom. Snežiť bude iba na horách. „Ani tam však nebudú panovať ideálne zimné podmienky. V najbližších 14 dňoch sa budú teploty i na horách prechodne pohybovať nad bodom mrazu,“ sklamala milovníkov snehu Honsová.

Na biele Vianoce môžeme teda aj tento rok zabudnúť. Za posledných 20 rokov bolo na Štedrý deň naozaj veľa snehu len v roku 2001. Miestami ležalo vyše 50 cm snehu, na horách až 140 cm. Začiatok decembra sa niesol v chladnejšom duchu, v lyžiarskych strediskách sa preto už naplno zasnežuje. Snehu je však v nižších polohách pomerne málo a nezmení sa to ani v nasledujúcich dňoch. Zdroj: Getty Images

Podľa stránky iMeteo predpovede naznačujú, že od polovice decembra, teda od budúceho týždňa sa bude v našej oblasti veľmi citeľne otepľovať. Od juhozápadu sa k nám začne presúvať teplejší vzduch, pri ktorom budú denné teploty stúpať až nad hranicu +10 °C a v najteplejších oblastiach sa môžu dostať až k rekordným +15 °C, čo je na súčasnú ročnú dobu veľmi nezvyčajné. Takéto počasie by malo panovať aj v nasledujúcich dňoch. Bude teplo a pomerne málo zrážok. Naše územie totiž ovplyvní vyšší tlak vzduchu. Zmení sa to zrejme až tesne pred Vianocami. Počasie na Vianoce možno zatiaľ len odhadovať. Najpravdepodobnejší variant podľa viacerých simulácií vývinu počasia hovorí, že deň pred Štedrým dňom, teda 23. decembra by cez naše územie mal postúpiť studený front, ktorý prinesie zrážky a ochladenie. Zrážky budú spočiatku dažďové, no postupne sa aj v nižších polohách môže vyskytnúť sneženie. Na Štedrý deň očakávame prevažne oblačné počasie s doznievajúcimi zrážkami, ktoré budú od výšky zhruba 300 až 400 m n. m. snehové. Teploty počas dňa by sa mali pohybovať od 0 do +6 °C. Snežiť môže aj v nižších polohách, ale pri teplotách nad nulou sa sneh neudrží. V nasledujúcich dňoch sa opäť čaká otepľovanie a druhá polovica decembra by mala byť teplotne nadpriemerná.