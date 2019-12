Majú na konte svetové úspechy a robia nám česť doma aj za hranicami: Poznáte tieto tri Slovenky?

Mária Švarbová: Jej diela učia slovenčinu po celom svete

Meno fotografky Márie Švarbovej, ktorá získala prestížnu cenu Hasselblad Master, ste zrejme zachytili v súvislosti s bazénmi. Práve séria Swimming Pool patrí medzi jej najznámejšie a slávi s ňou úspechy nielen u nás, ale aj v zahraničí. Na začiatku tejto série jej pritom okolie veľké šance nedávalo.

Mária Švarbová a „jej“ platobná karta. S ponukou Tatra banky sa hneď stotožnila. „Skvelé, že ľudia budú mať kus umenia vo svojej peňaženke. Každého z umelcov, ktorých diela sú na kartách, rešpektujem a vážim si ich tvorbu.“ Zdroj: Tatra Banka

„Kolegovia mysleli, že fotografie s tabuľami ako Zákaz skákať či Podlaha kĺže v zahraničí nikto nepochopí. Stal sa presný opak. Napríklad v Tchaj-peji na výstave dokonca sami nainštalovali tabule so slovenským nápisom Zákaz skákať. Všetci však rozumeli, preložili si to,“ hovorí s úsmevom Mária Švarbová.

A čím podľa nej jej diela v zahraničí zaujali? „Zrejme minimalizmom, nadčasovosťou a farebnosťou, ktorá ide do pop-artu. Takisto ako pre nás boli lákavé veci zo západu, tak zrejme hrá rolu aj tá naša východná estetika, ktorú na západe nemajú.“

Niekomu sa môže zdať dnes fotografia ako jednoduchá disciplína, Mária sa však na jedno fotenie pripravuje aj niekoľko týždňov. „Zoznámim sa s miestom a všetko si detailne premyslím. Príprava je najdôležitejšia a niekedy trvá aj mesiac. Samotné fotenie mám potom hotové rýchlo,“ opisuje tvorivý proces a dodáva, že výsledok je zväčša ešte lepší ako v jej predstavách. Z každej fotografie potom vytlačí len 10 kusov, aj vďaka tomu si zachovávajú svoju výnimočnosť.

Zdroj: Maria Svarbova

A čo umelkyňu okrem cien a iných uznaní potešilo najviac? „Naozaj ma potešila aj pochvala od našich 70-ročných dôchodkýň v Slepčanoch, ktoré mi po mamine odkázali, že sledujú moju tvorbu a páči sa im. Som veľmi rada, že popri iných veciach sledujú umenie a sú v obraze.“

Vlasta Kubušová: Kandidátka na dizajnérskeho Oscara

Spolu s Miroslavom Králom už na vysokej škole založili štúdio Crafting Plastics, ktoré je aj na Slovensku známe vďaka výrobe okuliarov z bioplastu. „Od začiatku sa snažíme pracovať s inovatívnymi materiálmi a jedným z prvých bol práve bioplast z obnoviteľných zdrojov, kompletne rozložiteľný. V každom našom projekte či inštalácii sa snažíme využívať materiál s jasným kolobehom života – vieme, odkiaľ je, ako sa bude správať, ale aj kde zomrie, teda kam ho môžeme odhodiť,“ vysvetľuje Vlasta Kubušová, ktorú do značnej miery ovplyvnilo aj štúdium v Berlíne.

Podľa Vlasty Kubušovej je prepojenie umenia s komerčnou scénou jedným zo spôsobov, ako dostať k ľuďom diela z galérií, časopisov či sociálnych sietí. Aj preto sa jej nápad Tatra banky a umeleckých platobných kariet páči. Zdroj: Tatra Banka

Na začiatku sa rozhodli pre tvorbu okuliarových rámov, ktoré v sebe spájajú produkt a zároveň sú módnym trendovým doplnkom. „Ovplyvnil nás najmä dnešný trend fast fashion – kupujeme si veci, a či chceme, alebo nie, za dva roky ich zničíme alebo vyhodíme, lebo túžime po niečom trendovejšom. Okuliare boli zaujímavým spojením – prečo ich neurobiť z biodegradovateľného materiálu? Tak vydržia, koľko potrebujeme, a potom sa jednoducho vyhodia do kompostu, kde sa rozložia.“

Zdroj: crafing plastics

Tento rok bol pre Crafting Plastics veľmi úspešný, najnovšie ich potešila správa o nominácii na Beazley Designs of the Year, teda niečo ako Oscary pre dizajnérov. „Oslovili nás tiež kurátori z renomovaného Victoria & Albert Museum v Londýne. Vytvorili sme pre nich inštaláciu k výstave Food: Bigger than the plate. Bol to pre mňa tak trochu splnený sen, keďže podľa mňa ide o jednu z najdôležitejších kultúrnych inštitúcií v Európe,“ dopĺňa dizajnérka Vlasta Kubušová.

Mikina Dimunová: Jej meno poznajú aj v Chaneli

Grafický dizajn u nás dostáva do popredia Mikina Dimunová. Za zlom vo svojej kariére považuje pobyt v Paríži. „Keď umelec vyjde zo svojej komfortnej zóny, vidí iných umelcov a iný svet, príde na to, kam by mal smerovať. Aj mne sa to tak stalo a našla som si svoju cestu – grafický dizajn spojený s módnym priemyslom.“

V tomto návrhu platobnej karty dala Mikina Dimunová prednosť myšlienke pred umeleckým stvárnením. „Môj návrh je do určitej miery kontroverzný, ľudia si môžu povedať: Toto je akože umenie? Ale áno, práve tá interakcia s publikom je pre mňa umenie.“ Zdroj: Tatra Banka

Práve v Paríži slávil úspech jeden z jej návrhov pre Chanel, ktorý sa spoločnosť rozhodla realizovať. „Bol to super pocit, ale musela som hlavne ostať pri zemi. Lebo pri umelcoch, ktorí si uveria po prvom úspechu, človek vidí, že to nie je trvalo udržateľné, ako sa dnes hovorí.“

Dnes sa Mikina Dimunová venuje najmä tvorbe celých vizuálnych identít značiek, a ako hovorí, neraz sa pri tom potrápi – v dobrom zmysle slova. „Som veľmi zodpovedný typ, snažím sa uchopiť zadanie zo všetkých strán a neraz si sama spravím nadprácu, lebo potrebujem vidieť aj iné verzie. Poviem si, a čo keby som to skúsila z druhého konca? Až na tom rozdiele vidím, či som išla správnou cestou.“

Zdroj: Mikina Dimunová

Grafický dizajn sa podľa nej dá prirovnať tak trochu ku kuchárskemu umeniu. „Veľa nového sa dnes nevymyslí, ide skôr o správnu kombináciu, zdôraznenie, poukázanie na niečo. Je to ako koktail a ja sama mám niekedy pocit, že pri tvorbe varím a pridávam rôzne suroviny. Pretože aj dobrý kuchár vie pripraviť ten istý recept tak, že vynikne,“ vysvetľuje Mikina Dimunová.

Manifest, ktorý prináša umenie k ľuďom

Práve dizajny všetkých troch Sloveniek budú po novom zdobiť platobné karty Tatra banky a pomôžu tak šíriť umenie medzi ľudí. Klienti tejto banky sa tak rozlúčia s podpismi Hviezdoslava, Jesenského či Margity Figuli. Namiesto nich budú vďaka ManifestuTB nosiť v peňaženke umelecké dielo od umelcov ako Milota Havránková, Miroslav Cipár, Erik Šille, Ašot Haas, Lucia Tallová, Lukáš Krnáč, Lenka Sršňová a Ondrej Jób.

„Pri tvorbe dizajnov sme sa inšpirovali umeleckými dielami autorov, ktorí sú súčasťou Ceny Nadácie Tatra banky za umenie. Vďaka nim sme spoločne povýšili platobné karty na jedinečný kus umenia, ktorý môže mať v každodennom živote pri sebe každý náš klient. Veríme, že umenie má zmysel, len keď je medzi ľuďmi,“ priblížil Michal Liday, generálny riaditeľ Tatra banky.

Advertoriál pripravený v spolupráci s Tatra bankou.