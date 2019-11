Katastrofa na východe: Hrôzostrašné VIDEO z vodnej nádrže, na hladine nájdete plávať aj chladničku

Otrasný pohľad sa naskytá ľuďom na východe Slovenska. Vodná hladina nádrže Ružín je celá pokrytá odpadom rôzneho druhu. Vo vode plávajú pneumatiky, plast, rôzny komunálny odpad, ale aj napríklad chladničky. Video, z ktorého sa tisnú slzy do očí, zverejnil na sociálnej sieti ECO club SVK. Tí pomáhajú aj s čistením brehov.

Podľa miestnych sa situácia opakuje každý rok a je neúnosná. Viacerí tvrdia, že je bežné vídať aj turistov, ktorí háďzu plastové fľaše či iný odpad rovno do rieky.

"Človek je už naozaj tak hlúpy a lenivý, že si nevie svoj vlastný odpad vyhodiť do smetiaka. Hanba im. Tento rok som sa tešil ísť konečne do Slovenského Raja. No keď som videl ten bordel v Hornáde, bol som znechutený. Skupinka ľudí pred nami bola na turistike tak opitá, že hádzala odpadky rovno do rieky. A to sme išli cez prielom Hornádu. Cez lávky. Pod nami nič len Hornád. Keď sme prechádzali s partiou popri nich, videl som zahanbenú tvár jednej pani, keď jej na mol opitý manžel hodil fľašu rovno do Hornádu. Ľudská hlúposť, lenivosť, ľahostajnosť. Pokiaľ si ľudia nebudú vážiť prírodu, bude s nami zle. Hanba," napísal Michal.