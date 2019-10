FOTO Trenčan pokoril výšku Everestu na bicykli: Nemohol spať ani stáť, trať dokončili len štyria

Organizátor podujatia Radoslav Tilandy vysvetlil, že účastníci Everestingu zdolávajú jeden kopec toľkokrát, kým nepokoria výšku Mt. Everestu. "Kopec má 1,9 kilometra a prevýšenie 138 metrov. Pokiaľ sa niekto chcel stať mister Everester, musel ho vystúpať 64-krát. Začalo nás 21 a trať dokončili štyria. Everesting sa verifikuje záznamom, podľa ktorého je zrejmé, že sa nespí a stáť sa môže maximálne päť minút," uviedol Tilandy.

Zdroj: FOTO TASR - Radovan Stoklasa

"Bolo to ťažké. Už po prvých piatich hodinách som si myslel, že sa na to vykašlem. Ale rozkúskoval som si to, nepozeral veľmi na čísla a išiel som. Tu človek môže mať natrénované koľko chce, ale je to o hlave. Také prevýšenie som ešte nikdy nemal. Veľmi som tomu neveril, ale nejako sme to dali," povedal po príchode do cieľa Chorvát.

Zdroj: FOTO TASR - Radovan Stoklasa

Na Slovensku je podľa organizátora podujatia len 13 everesterov. "Účastníci pretekov musia poslať podklady a potom sa dostanú do elitnej skupiny everesterov. Minulý rok sme mali len troch everesterov, plus jedného bežca. Tento rok si extrémny bežec Tomáš Podpera fúkol dva 'maratóniky' hore kopcom a išiel domov spať," dodal Tilandy.