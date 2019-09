Po Fekišovciach prichádzajú Špačince: VIDEO Drsná hádka o Smere, spustili to obedy zadarmo

Témou rokovaní sa stali obedy zadarmo, pretože sa ukázalo, že to, čo sľubovala strana Smer, a síce, že obce budú doplácať len pár centov, je v s praxi oveľa zložitejšie. Pre mnohé samosprávy je to finančne náročné, nakoľko musia zlepšiť výrobné kapacity i technológie, aby dokázali nakŕmiť všetkých stravníkov.

Hádka sa strhne po tom, ako miestna poslankyňa Viera Vančová krizituje, že poslanci NR SR Erik Tomáš a Robert Fico povedali, že si obce vymýšľajú. Starostu Špačiniec žiada, aby sa postavil na stranu obce a vyčíta mu, že sa fotí s vysokopastavenými predstaviteľmi Smeru, za ktorý aj kandidoval.

"Bolo by dobré, keby si sa opýtal svojich spolupracovníkov, nech dajú riešenie. Tuto sa fotíte so smeráckym vedením, dávate si to na instagram, akoby to bolo nejaká chvála v dnešnej dobe," povedala Vančová.

To sa starostovi, pochopiteľne, nepáči a na Vančovú začne dvíhať hlas. "Ty sa nestaraj do toho, s kým sa ja budem fotiť. Ma tu neurážaj a neurážaj ani mojich spolustranníkov, ani jeho, dobre? To si vyprosujem. S kým sa ja odfotím, to je môj problém," kričí starosta. Vo videu, ktoré zverejnila satirická stránka Zomri, padnú aj slová ako "mafiáni".