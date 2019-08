O pár hodín udrú búrky! Potom príde horúce PEKLO, len dva kraje majú dôvod na radosť

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images, SHMÚ,

BRATISLAVA – Po slnečnom a veľmi teplom pondelku prídu búrky. Tie by mali udrieť najskôr po 21:00 hod. Podľa meteorológov by nemali byť príliš intenzívne. Priniesť by mali najmä výraznejšie zrážky a bleskovú aktivitu. Čo sa týka denných teplôt, ešte väčšie peklo očakávajte počas zajtrajšieho dňa.