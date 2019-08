Poslanci reagujú na vyjadrenie Fica: Niekto chce mariť vyšetrovanie, povedal Hrnko

„Orgány činné v trestnom konaní si vykonávajú svoju prácu tak, ako majú, a určite celému procesu neprospieva akýkoľvek tlak,“ uviedla Saková. Podľa nej je prezident Policajného zboru Milan Lučanský „človek na správnom mieste a v Policajnom zbore pracujú slušní ľudia“.

Predseda koaličného Smeru-SD Robert Fico vo štvrtok vyzval predsedu vlády Petra Pellegriniho (Smer-SD) a ministerku vnútra Denisu Sakovú k politickej zodpovednosti. Fico taktiež vyzval policajného prezidenta Milana Lučanského a generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára, aby urobili poriadok v orgánoch činných v trestnom konaní. Fico očakáva aj zvolanie branno-bezpečnostného parlamentného výboru. Žiada zistiť, do akej miery sú orgány činné v trestnom konaní pod politickým tlakom.

Únik zo spisu je neprípustný, hovorí Hrnko

​Únik zo spisu vyšetrovateľov považuje šéf brannobezpečnostného výboru Národnej rady SR Anton Hrnko (SNS) za absolútne neprípustný. Mimoriadny výbor k situácii sám zvolávať neplánuje. Reagoval tak na štvrtkové vyjadrenie Roberta Fica (Smer-SD) po zverejnení údajnej komunikácie Mariana K. Predseda Smeru-SD uviedol, že očakáva zvolanie mimoriadneho výboru, aby zistil mieru vplyvu politického tlaku na orgány činné v trestnom konaní.

Dôkazy sú po úniku zo spisu podľa Hrnka znehodnotené a nepoužiteľné pred súdom. "To znamená, že niekto tu má snahu mariť vyšetrovanie," uviedol Hrnko. Považuje za veľmi zlé, ak by sa v spoločnosti udržiavala myšlienka, že došlo k vraždám dvoch ľudí, ktoré nie sú doriešené a potrestané.

"Ja by som chcel, a myslím, že je to politika celej SNS, aby objednávatelia, vykonávatelia a poprípade tí, ktorí to kryli, boli postavení pred súd a boli poslaní tam, kde patria," povedal Hrnko. Mimoriadny výbor sám zvolávať neplánuje. Po prijatí návrhov iných členov s tým však nemá žiadny problém.