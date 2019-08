Cez víkend príde peklo! Pripravte sa na horúčavu: SHMÚ vydal výstrahu aj pred búrkami

Zdroj: SHMÚ/printscreen, Topky V piatok bude počasie u nás ovplyvňovať výbežok tlakovej výše, bude malá oblačnosť a postupne všade slnečno, teploty 26 až 33 stupňov Celzia. Na západnom Slovensku ranné teploty 18 až 15, najvyššie denné 28 až 31 stupňov C. Na strednom Slovensku ranné teploty 17 až 12, najvyššie denné 26 až 30 stupňov C. Na východnom Slovensku ranné teploty 17 až 13, najvyššie denné 26 až 30 stupňov C. Na horách bude najnižšia ranná teplota 13 a najvyššia denná 22 stupňov C, ideálne počasie na túry.

Zdroj: SHMÚ/printscreen, Topky V sobotu hrozia na časti územia extrémne horúčavy. SHMÚ vydal pre západné a južné Slovensko výstrahu 2. stupňa, pre zvyšok územia výstrahu 1. stupňa. Bude jasno až polojasno, popoludní na západe pribúdanie oblačnosti, miestami prehánky alebo búrky. Ráno v údoliach ojedinele hmla alebo nízka oblačnosť. Najnižšia nočná teplota 19 až 14, v dolinách a kotlinách 13 až 8 stupňov. Najvyššia denná teplota 30 až 35, na Orave a pod Tatrami okolo 28 stupňov. V noci slabý, cez deň prevažne južný vietor do 6 m/s (20 km/h), pri búrkach prechodne zosilnie.

