Zabudnite na leto! VÝSTRAHA 2. stupňa: Na východe udrú silné búrky, hrozia povodne

BRATISLAVA - Uplynulý víkend pršalo až-až. Výhľad na ten nastávajúci však už nemá s letom veľa spoločného. Maximálna denná teplota by mala v niektorých lokalitách vystúpiť len na 21 či 23 stupňov. V sobotu totiž do našej oblasti od severu začne prúdiť chladnejší a vlhký vzduch.

Silné búrky hrozia vo štvrtok popoludní najmä na východe Slovenska

Možnosť silných búrok je hlavne na Gemeri a Above. „Po prechode nevýrazného oklúzneho frontu ostali vhodné podmienky na intenzívne búrky najmä na Gemeri a Above,“ avizoval krátko pred 14:30 hod SHMÚ na svojej sociálnej sieti.

Zdroj: FB/SHMÚ

Jedna silná búrka podľa jeho slov vznikla na pohraničí Turnianska a Maďarska. „Na stanici Silica z nej spadlo 18 mm, postupne ešte zintenzívnila, no presunula sa ďalej na juh. V najbližších hodinách ešte je šanca, že môžu v tomto regióne vzniknúť aj ďalšie intenzívne búrky,“ upozornili meteorológovia.

Zdroj: FB/SHMÚ

Výstraha druhého stupňa pred búrkami platí do 21:00 hod pre okresy Poltár, Rimavská Sobota, Revúca, Rožňava, Gelnica a Košice okolie. Podľa meteorológov je v týchto okresoch zvýšená pravdepodobnosť výskytu silných búrok s krúpami s priemerom aj viac ako dva centimetre, ktoré predstavujú nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. „S búrkami môžu byť spojené prívalové zrážky s úhrnmi 30 až 60 milimetrov a nárazy vetra s rýchlosťou 70 až 110 kilometrov za hodinu,“ uvádza SHMÚ.

Zdroj: SHMÚ

Výstraha prvého stupňa pred búrkami platí do 21:00 hod pre niektoré okresy Banskobystrického, Prešovského a Košického kraja. „S búrkami môžu byť spojené krátkodobé, ale intenzívne lejaky, pri ktorých môžu úhrny dosiahnuť 20 až 40 mm a nárazy vetra rýchlosť 18 až 23 m/s (65 až 85 km/h),“ avizoval SHMÚ s tým, že pri spomínaných búrkach je možný prechodný vzostup vodných hladín na malých tokoch a výskyt povodňových úkazov mimo tokov (stekanie vody zo svahov, bahnotok, zatápanie pivníc, podchodov, podjazdov).

SHMÚ vydal aj hydrologickú výstrahu, a to na rieke Slaná v mestách Rimavská Sobota, Revúca a Rožňava, kde do 22:00 hod dosahuje druhý stupeň. Prvý stupeň platí do 20:00 hod na rieke Bodva v okrese Košice okolie.

Zdroj: SHMÚ

Najsilnejšie búrky boli na juhu stredného Slovenska

Včerajšia prietrž mračien udrela najmä na strednom a východnom Slovensku. V obci Rimavské Brezovo (Banskobystrický kraj) celkovo spadlo až 65 mm zrážok a v Kokave nad Rimavicou takmer 52 mm, spresnil meteorologický web iMeteo.sk.

Zdroj: FB/SHMÚ

Našťastie, prívalové zrážky nespôsobili väčšie škody. „Po búrkach sa len zvýšila hladina miestnych potokov, ktoré boli tesne pred rozvodnením. Menšie škody evidujú len v Rimavskom Brezovom, kde spadlo najviac zrážok. Voda zaplavila niekoľko záhrad,“ píše portál.

Snímky, ako to vyzeralo po silnej búrke s krúpami v priemere až 2 cm, z okolia Šarišského Štiavnika (okres Svidník):

Zdroj: FB/Severe Weather Slovakia - Nebezpečné javy a búrky na Slovensku

Štvrtok

Dnes za oklúznym frontom, ktorý postupuje cez Slovensko ďalej na východ, do našej oblasti začína prúdiť suchší vzduch. Súčasne sa k nám od západu rozširuje nevýrazný výbežok vyššieho tlaku vzduchu.

Zdroj: SHMÚ

Na západe by sa mali zrážky vyskytnúť iba ojedinele. Naopak, na Gemeri a Above hrozia aj búrky sprevádzané krupobitím. Meteorológovia na východe a Gemeri avizujú dusno. Na západe sa najvyššia teplota vyšplhá na 27 až 31, na strednom Slovensku dosiahne 26 až 31, pričom na Kysuciach, Orave a pod Tatrami vystúpi na 22 až 26, a na východe bude maximálne 25 až 30, pod Tatrami a na Zamagurí okolo 23 stupňov.

Fúkať bude severozápadný až severný vietor rýchlosťou 2 až 7 m/s (5 až 25 km/h), na strednom Slovensku väčšinou slabý vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.

Piatok

Od severovýchodu bude do našej oblasti vyšších vrstvách ovzdušia zasahovať plytká brázda nízkeho tlaku vzduchu.

Zdroj: SHMÚ

Bude prevažne oblačno. Ojedinele sa vyskytnú búrky. Cez deň však miestami môže pršať. Najvyššia denná teplota vystúpi na 24 až 29, na Orave a pod Tatrami väčšinou bude okolo 22 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý, cez deň miestami severozápadný až severný vietor rýchlosťou do 6 m/s (20 km/h). Pri búrkach môže vietor prechodne zosilnieť.

Sobota

Po zadnej strane brázdy nízkeho tlaku vzduchu, ktorá k nám bude zasahovať od severovýchodu, bude do našej oblasti od severu prúdiť chladnejší a vlhký vzduch.

Zdroj: SHMÚ

Cez deň bude maximálne 23 až 28, na Kysuciach, Orave, Liptove a hornom Spiši len okolo 21 stupňov. Prehánky alebo dážď, výnimočne aj búrky, by sa mali vyskytnúť najmä na severe. Fúkať bude slabý, cez deň severozápadný až severný vietor rýchlosťou 2 až 7 m/s (5 až 25 km/h).

Nedeľa

V chladnejšom vzduchu sa do našej oblasti od západu rozšíri nevýrazný výbežok vyššieho tlaku vzduchu.

Zdroj: SHMÚ

Najvyššia denná teplota sa vyšplhá na 21 až 27 stupňov. Bude malá, miestami prechodne zväčšená oblačnosť a ojedinele sa vyskytnú prehánky alebo dážď.