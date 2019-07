Miska na FOTO vás môže stáť zdravie: Na Slovensku ju predávala známa spoločnosť

BRATISLAVA – Aj do slovenských filiálok spoločnosti TEDi boli distribuované a predávané drevené misky, pred ktorými varuje tunajší úrad verejného zdravotníctva. Uvoľňujú sa z nich karcinogénne látky.

V drevenej miske bola laboratórnou analýzou zistená migrácia formaldehydu a melamínu, čo je v rozpore s nariadením Európskeho parlamentu a Rady o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami.

Ako vysvetlil hlavný hygienik SR Ján Mikas, tieto materiály a predmety by mali vyť vyrobené tak, aby za obvyklých alebo predvídateľných podmienok používania ich zložky neprechádzali do potravín v množstve, ktoré by mohlo ohroziť zdravie ľudí.

Zdroj: ÚVZ SR,

Za nebezpečnú bola označená drevená miska Schale značky TEDi vyrobená v Číne. (EAN kód: 97100001001000000075, dovozca: TEDi GmbH & Co. KG, 44309 Dortmund, Brackeler Hellweg 301).

Zdroj: ÚVZ SR,

Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR o tom bolo 23. júla zaslané výstražné oznámenie z Nemecka prostredníctvom Rýchleho výstražného systému pre potraviny a krmivá (RASFF).

Na základe predložených informácií bol výrobok distribuovaný a určený na predaj aj na území Slovenskej republiky – do filiálok spoločnosti TEDi. „Príslušné orgány verejného zdravotníctva v SR prijímajú opatrenia na stiahnutie predmetného výrobku z trhu v SR,“ informoval ÚVZ SR, ktorý v nadväznosti na uvedené a na skutočnosť, že predmetný výrobok sa môže nachádzať na trhu na území Slovenska, odporúča spotrebiteľom, aby uvedený výrobok nekupovali, už zakúpený výrobok nepoužívali, prípadne ho vrátili späť do miesta predaja.