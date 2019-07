Vyskúšali sme byť dieťaťom na pokeci: Za dva dni sme dostali vyše 800 správ od mužov a ponuky na sex

BRATISLAVA - Aj napriek tomu, že o obťažovaní detí na sociálnych sieťach sa hovorí čoraz častejšie, stále sa to mužmi, ktorí by neváhali mať sex s 13-ročným dieťaťom, len tak hemží. My sme vyskúšali, aké je to byť maloletým dievčaťom na sociálnej sieti.

Internetové obťažovanie je téma, o ktorej už bolo mnoho popísané a mohlo by sa zdať, že nič nové už nezistíme. Na bezpečnosť detí na internete upozorňuje polícia, ale aj novinári, ktorí si to vyskúšali na vlastnej koži. Rozhodli sme sa, že po masívnej medializácii preveríme, či sa niečo zmenilo.

Stačí zmeniť dátum

Aj napriek tomu, že aj pokec má svoje pravidlá a môžete sa na ňom zaregistrovať až od 18 rokov, bez problémov sa tam dostane aj 13-ročné dieťa. Stačí si zmeniť dátum narodenia, čo pri vyspelosti dnešných detí, nie je nič zložité.

Rovnako sme to spravili aj my s tým, že sme do kolónky "Niečo o mne" pripísali, že máme "13 rokou a hladame niekoho na pokec". Nahrali sme fotku, pridali citát a už sme len čakali. Pôvodne sme si mysleli, že náš profil necháme "žiť" svojím životom pár mesiacov, no ostali sme prekvapení. Ani nie po dvoch dňoch bez toho, aby sme vyvíjali nejakú aktivitu, nám začalo písať množstvo mužov.

Ponuky na sex aj nahé fotky

Rozhodli sme sa niekoľkým z nich odpísať a čakať, čo bude nasledovať. Všetkých sme hneď na začiatku upozornili na to, koľko máme rokov. Pre objektívnosť treba uviesť, že niekoľkých z nich to odradilo a viac nám neodpísali. Dokonca sa našiel aj taký, ktorý nás hneď upozornil, že ako 12-ročné dievča by sme na pokeci byť nemali.

"Budú ti dávať nevhodné návrhy a posielať neslušné fotky. Nie je to bezpečné a nemala by si byť na pokeci," napísal nám 25-ročný muž. Ďalší reagovali na náš vek aj slovami "škoda, vyzeráš na viac". Niekoľko z nich však neváhalo ani po opakovanom upozornení, že máme len 13-rokov.

"To nevadí, že máš len 13, len to nesmieš nikomu povedať," písal nám 34-ročný muž z Vrakune. Tvrdil o sebe, že žije s rodičmi a že všetky dievčatá v našom veku už sex mali. "O tom sa len nehovorí, ale aj môj strýko mal dieťa s 13-ročnou," napísal. Počase začal byť násilnejší a dotieravejší a dokázal nám v priebehu piatich minút napísať aj 10 správ bez toho, aby sme my reagovali.

Začal nás nahovárať na to, aby sme sa stretli na bratislavskom Draždiaku a mali sex v neďalekom lesíku alebo aby sme mu poslali nahé fotografie. Dokonca nás nahováral na to, aby sme sa uspokojovali sami a potom mu opísali, aké to bolo. Keď sme sa mu neozvali niekoľko dní, svoj nick z pokecu odstránil.