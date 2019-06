Umelci z vládneho špeciálu: Nvotová reaguje na kritiku, FOTO s prezidentkou na palube

Prezidentke Zuzane Čaputovej bol venovaný koncert v Prahe s názvom Zuzana není sama doma, na ktorom vystúpili aj slovenskí umelci. Tí sa z toho, že sa vezú s prezidentkou vo vládnom špeciáli, tak radovali, že svoje fotografie zverejňovali na sociálnych sieťach. Po vlne kritiky, ktorú tým vyvolali, museli svoje svojky s prezidentkou aj bez nej stiahnuť.

Medzi umelcami, ktorí mali tú česť zviezť sa s Čaputovou do Prahy, sedela aj speváčka Dorota Nvotová, ktorá všetkým poslala štipľavý odkaz. "Nejde o žiadny kamarátsky výlet štátnym špeciálom zadarmo. S pani prezidentkou som sa zoznámila až na palube. Je to naopak - my umelci ideme hrať koncert zadarmo pre ňu, lebo sa veľmi tešíme z jej úspechu. To, že nás zobrala do lietadla, je bežná vec," napísala Nvotová ešte vo štvrtok.

Zdroj: FB/Dorota Nvotová

Neskôr zverejnila fotografiu, na ktorej je aj prezidentka. "Nie, nepokazíte mi/nám, čo sme tam boli, našu radosť z dobrého a zmysluplného eventu. Dostali sme pozvanie, ktoré sme s radosťou a hrdosťou prijali. Urobil by tak asi každý. Stojím si za tým," pripísala k fotografii.