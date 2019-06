FOTO Pellegrini a Babiš sa zhodli: EÚ chýba vízia, musí zmeniť spôsob fungovania Európskej komisie

Pellegrini víta plánovanú vnútrostranícku diskusiu, ktorú v piatok (7. 6.) potvrdil predseda Smeru-SD Robert Fico. Babiš opäť označil novinárov za klamárov. Povedali to v sobotu na konferencii Globsec 2019 Bratislava Forum.

Zdroj: TASR - Dano Veselský

Podľa Pellegriniho voľby do Európskeho parlamentu ukázali, že ľudia nie sú spokojní so stavom EÚ, avšak zároveň to, že „nechcú jednoduché odpovede a extrémne riešenia, chcú zodpovedné vládnutie“. Za slovenský paradox Pellegrini označil, že Slováci v prevažnej väčšine vnímajú členstvo v EÚ ako pozitívne, avšak máme najnižšiu volebnú účasť vo voľbách do Európskeho parlamentu. „Európska rada by mala byť koaličná vláda Európy,“ povedal Babiš. Európska rada by mala podľa Babiša stanovovať politiku, ktorú následne Európska komisia bude implementovať. Obaja tvrdia, že EÚ chýba vízia.

Zdroj: TASR - Dano Veselský

V otázke energetiky sa Babiš čudoval, prečo nie je považovaná jadrová energia za obnoviteľnú. V súvislosti s rakúskou kritikou spoliehania sa Slovenska na jadrovú energiu, Pellegrini skonštatoval, že nám Rakúšania budú v budúcnosti vďační, keď sa začne používať viac elektromobilov.

Zdroj: TASR - Dano Veselský

Hybridné hrozby sú skutočné hrozby, povedal Pellegrini na margo bezpečnostnej situácie, odkazujúc na fakt, že na bezpečný štát nestačí zabezpečenie hraníc. Babiš povedal, že by mala byť kybernetická bezpečnosť jednou z európskych priorít. Súčasťou diskusie o možných hrozbách bola aj otázka zo strany moderátora debaty o čínskej spoločnosti Huawei. Tu sa Pellegrini s Babišom opäť zhodli, že sa táto diskusia musí odohrať na európskej úrovni a nie na úrovni národných štátov. „Musíme nastoliť štandardy na európskej úrovni a každý, kto ich splní, môže byť na európskom trhu,“ spresnil Pellegrini. Dodal však, že vníma situáciu okolo Huawei ako súčasť obchodnej vojny, do ktorej nechce Slovensko zaťahovať a že Slovensko nenakupuje technológiu od Huawei, ale od európskych firiem ako Telekom a Orange. Babiš pripomenul, že sa momentálne v Česku vykonáva technologický audit 160 strategických podnikov, či už štátnych alebo súkromných.

Zdroj: TASR - Dano Veselský

Na otázku širších záujmov Číny v Európe zhodne premiéri reagovali, že je chybou najmä Európskej únie, že nie je viac prítomná na západnom Balkáne. „Keď niekde necháte prázdne miesto, tak ho niekto zaplní,“ povedal Pellegrini o rastúcom vplyve krajín ako Čína, Rusko a Turecko na západnom Balkáne.

Zdroj: TASR - Dano Veselský

Premiéri oboch krajín sa nevyhli ani otázkam o domácej politickej situácii. Uplynulý rok a tri mesiace od vraždy novinára Jána Kuciaka označil Pellegrini za „turbulentných 15 mesiacov“. „Musím povedať, že na mladú demokraciu, ktorá ma za sebou 25 rokov existencie samostatného štátu, sme túto vec vyriešili naozaj tak, ako sa v demokratickej krajine patrí.“ Dodal, že si vláda s ním na čele dala záväzok vraždu čo najskôr vyšetriť, a že sa tak aj deje.

Zdroj: TASR - Dano Veselský

Ku najväčším protestom od Nežnej revolúcie v Českej republike povedal Babiš, že ho mrzí, že ľudia protestujú a že sú obvinenia v kauze Čapí hnízdo klamstvá novinárov. Po debate sa predseda vlády SR Pellegrini vyjadril aj k návratu Roberta Fica. Na otázku novinára, ako premiér vníma to, že Fico oznámil vnútrostranícku debatu a cestu do regiónov, povedal, že to veľmi víta. „Ja som kedykoľvek pripravený sa do tejto diskusie o budúcnosti strany zapojiť, ale ešte raz zdôrazňujem, dôležitý je obsah a to, ako má vyzerať sociálna demokracia v 21. storočí.“​