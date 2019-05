Vajdu hospitalizovali v nemocnici: FOTO Pred budovou sa zhromaždili Rómovia, zasahovala polícia

Pre zdravotné ťažkosti museli v stredu hospitalizovať rómskeho vajdu v nitrianskej nemocnici. Odprevadiť ho išli desiatky Rómov, ktorí napokon ostali stáť pred budovou. Keďže dav bol hlučný, zasiahnuť musela aj nitrianska polícia.

Zdroj: FB/Nitra na Facebooku

"Polícia na miesto zhromaždenia väčšieho počtu osôb vyslala viaceré hliadky, ktoré na mieste zabezpečili verejný poriadok," informovala nitrianska krajská policajná hovorkyňa Renáta Čuháková.

Fotografie Rómov obleteli aj sociálne siete. Mnohí boli pobúrení, iní však vyjadrovali svoj obdiv. "Aspoň vidíte, akí sú súdržní," napísala Mária. No skôr prevažovali názory ľudí, ktorí sa so správaním rómskych spoluobčanov nestotožňovali. "Bože, to je hrozné. A teraz si predstavte, že tam leží váš chorý otec alebo iný príbuzný," písali ďalší.