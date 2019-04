Na horách dávajte pozor! Stále pretrváva lavínové nebezpečenstvo

Snehová pokrývka je do určitej hĺbky dôsledkom pretrvávajúceho ochladenia zamrznutá a tvrdá, čiže je všeobecne dobre spevnená. V priebehu dňa sa na slnkom osvietených svahoch jej stabilita mierne zhoršuje. Na veľmi strmých svahoch je možný výskyt snehových splazov alebo malých lavín z mokrého snehu. Vo výnimočných prípadoch je možné uvoľnenie spontánnych kĺzavých (základových) lavín na veľmi strmých trávnatých svahoch.

Lavínové nebezpečenstvo zotrváva.

Dnes ráno bolo na horách jasno. Teplota vzduchu sa pohybovala v rozpätí od od mínus jeden do piatich stupňov Celzia. Fúkal mierny, na hrebeňoch až čerstvý severovýchodný vietor s rýchlosťou do šesť metrov za sekundu. Za posledných 24 hodín nový sneh nepripadol. Pokrývka je zrána väčšinou zmrznutá a tvrdá, v priebehu dňa na slnkom osvietených svahoch mäkne. Severné orientácie Nízkych Tatier, Západných Tatier a Východných Tatier stále s bohatou snehovou pokrývkou od pásma lesa. Južné orientácie so súvislou snehovou pokrývkou od 1700 m.n.m. Vo Veľkej Fatre už s nesúvislou snehovou pokrývkou.