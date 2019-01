Smer sa rozpadá, ministerstvu došla trpezlivosť: Blahovho besnenia stačilo, klame a šíri bludy

Ľuboš Blaha je poslanec Národnej rady SR za vládnu stranu Smer a nie je tajomstvom, že bol chránencom už zosnulého Pavla Pašku. Blaha je okrem toho aj predseda výboru NR SR pre európske záležitosti. Ani to mu však nebráni vo svojich statusoch na sociálnych sieťach šíriť nenávistné názory na všetko a všetkých, čo nie je ruské.

Blaha sa netají svojím obdivom k Rusku a komunistickému režimu a nenávisťou k novinárom, ktorí kritizujú súčasnú vládu a najmä Roberta Fica. Blaha často vo svojich statusoch zavádza a prekrúca realitu tak, ako sa mu to práve hodí. Pamätný je jeho výrok o tom, že "žiadny z poslancov nebude hlasovať za vládu bez Roberta Fica".

Ministerstvu došla trpezlivosť

Zdá sa však, že tentoraz vo svojom statuse o petícii, ktorá vyzýva na prijatie Bezpečnostnej stratégie Slovenskej republiky, poriadne prestrelil. Reagovalo totiž samotné Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. A to verejne, priamo na svojej oficiálnej stránke.

Blaha totiž opäť hovorí o amerických agentoch, ktorí mali petíciu podpísať. Po vzore svojho šéfa, Roberta Fica, spomína aj Georga Sorosa a mimovládky ním platené.

"Sme radi, že pán poslanec Ľuboš Blaha zaregistroval otvorený list, ktorý bol zverejnený už 5. decembra 2017 na changenet.sk. Vítame aj to, že jednotlivé časti tohto listu, ako aj nového textu Bezpečnostnej stratégie SR okomentoval na svojom facebookovom profile," píše v reakcii ministerstvo.

"Je pre nás však ťažké pochopiť niektoré jeho hodnotenia, napríklad o tom, ako je údajným cieľom Bezpečnostnej stratégie obmedzovať slobodu prejavu, pričom jeho status hovorí presne o opaku. Má názor, prezentoval ho, my ho rešpektujeme. Je nám však ľúto, že pán poslanec nediskutoval o obsahu novej Bezpečnostnej stratégie s nami už pri jej príprave. Vtedy bol ten správny čas prebrať v otvorenej verejnej diskusii všetky návrhy a vhodne ich zapracovať do textu. Bol na to priestor aj mechanizmus, takýmto spôsobom boli spracované všetky návrhy jednotlivých rezortov, odborníkov a aj politikov, vrátane poslancov. Pán poslanec v priebehu prípravy Bezpečnostnej stratégie nepredložil zásadné pripomienky k jej zneniu. Navrhol niektoré úpravy textu ako obyčajné pripomienky, čo znamená, že konečnú verziu ich zapracovania nechal na spracovateľovi dokumentu, teda MZVaEZ SR. Ďakujeme mu za túto dôveru," píše ďalej ministerstvo.

Ministerstvo reagovalo aj na tvrdenia o Georgovi Sorosovi, ktorého Blaha často spomína. "Tvrdenia o jej vypracovaní cudzími mimovládnymi organizáciami možno smelo a jednoznačne označiť za bludy, hoc sme si plne vedomí, že to nie je typický jazyk diplomacie," napísalo v stanovisku ministerstvo.

"Napísať, že „slovenskú bezpečnostnú stratégiu písal americký think-tank“ je nielen lož, ale aj urážka slovenských odborníkov, ktorí ten text skutočne písali. Dokument bol jednomyseľne schválený v Bezpečnostnej rade aj vo vláde, čiže aj hlasmi všetkých ministrov za stranu Smer-SD," dodalo vo vyjadrení.