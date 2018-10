Frustrovaná slovenská predavačka sa vyžalovala: Hľadala súcit, ľudia ju zniesli pod čiernu zem

Žena sa posťažovala na facebookovej skupine Priznania žien a očividne je už poriadne frustrovaná. Vadia jej zákazníčky, ktoré chodia do jej obchodu len pár minút pred zatvorením. "Vy si myslíte, že predavačky nemajú doma deti, na ktoré sa už po celom dni tešia? Že nemajú rodinu? Že nemajú žiadne právno na voľno? Že len preto, že vy nemáte doma čo robiť, tak sa prídete presúšať po obchode a predavačky musia tým pádom robiť nadčas, za ktorý im nikto nezaplatí?" napísala rozhorčene.

Sťažnosť sa nesie vo veľmi agresívnom tóne. Zákazníkom nadáva do bezcitných sebcov a unudených chudín, ktorým sa to všetko vráti. Ak u užívateľov hľadala pochopenie, nenašla ho. Mnohí jej vyčítajú slušnosť a to, že pokiaľ má problém s prácou do neskorých hodín, nikto jej nebráni v tom, aby si našla nejakú inú prácu. Pravdou je ja to, že mnohí ľudia tiež pracujú do večera a po práci potom rýchlo utekajú do obchodu, častokrát aj krátko pred záverečnou, aby si stihli nakúpiť aspoň to najnevyhnutnejšie.

Zdroj: Getty Images

"Vy ste tiež bezcitná. Ja robím od ôsmej do ôsmej, tak nemám ísť do potravín len preto, že predavačka za pár minút končí? Aj ja mám doma deti, ktoré potrebujú na druhý deň desiatu do školy," píše Silvia. Ďalšia podotkla, že bez zákazníkov by predavačky žiadne zamestnanie nemali, a to by si mali v prvom rade uvedomiť. "Keď je obchod otvorený do 22:00, znamená to, že do 22:00 môžu ľudia nakupovať. Keď chceš ísť domov o desiatej, zatváraj o polhodinu skôr. Alebo sa porozprávaj so šéfom, ten ti to rýchlo vysvetlí," skonštatovala Jaja.