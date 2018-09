Slovenského kňaza suspendovali za názory o celibáte: Je to hnisajúca rana cirkvi

Pred niekoľkými týždňami rímskokatolický kňaz, ktorý slúžil na farnosti v obci Kľak, Michal Lajcha, zverejnil na sociálnej sieti fotku svojho chrbta. Na ňom má vytetovaný svoj obľúbený žalm. Už vtedy jeho čin rozprúdil vášnivú diskusiu o tom, či je tetovanie pre kňaza vhodné, rovnako aj takéto prezentovanie.

Na svojom chrbte má Lajcha vytetovaný obľúbený žalm. Zdroj: FB/Michal Lajcha

„Katolícka cirkev nemá záväzné predpisy ohľadom tetovania. Jeho vhodnosť či nevhodnosť záleží od okolností, podoby a motivácie," povedal vtedy Martin Kramara, hovorca Konferencie biskupov Slovenska.

Bez práce

Kňaz Michal Lajcha však neostal len pri tom. Otvorene hovoril o celibáte duchovných a napísal o ňom aj knihu Tragédia celibátu - mŕtva manželka. V obci odhalil aj pamätnú tabuľu istému kňazovi, ktorý počas vojny pomohol zachrániť životy trom stovkám ľudí, mal však tri deti a ženu.

Už vtedy sa hovorilo o tom, že ako kňaz by mohol skončiť, pretože katolíckej cirkvi sa jeho činnosť páčiť nebude. A tak sa aj stalo. Biskup banskobistrickej diecézy, pod ktorú farnosť Kľak patrí, ho suspendoval. Znamená to, že Lajcha nemôže verejne vykonávať svoju činnosť, no kňazom ostáva naďalej. Pre portál tvnoviny.sk však povedal, že pôjd ena Úrad práce a chce si založiť rodinu.

Známy je aj v zahraničí

Príbeh suspendovaného slovenského kňaza si všimli aj zahranićné médiá. "Kňaz rímskokatolíckej cirkvi na Slovensku spochybnil celibát vo svojej knihe v čase, keď je táto téma opäť na prestrase pre škandály sexuálneho zneužívania detí kňazmi," napísal v článku The Washington Post.

Lajcha v knihe nazval celibát "hnisajúcou ranou" a myslí si, že voľnosť by mohla prispieť k prevencii práve proti sexuálnym škandálom. Aj názov knihy je úmyselne taký šokujúci. Ženatý muž totiž môže do cirkvi vstúpiť len vtedy, ak je jeho manželka mŕtva.

"To je tragédia celibátu, mŕtva manželka," povedal Lajcha v rozhovore Associated Press. V knihe tvrdí aj to, že kňazi v celibáte, nemôže porozumieť klasickým svetským problémom, keďže ho nepoznajú. Kňaz by sa mal pritom čo najviac priblížiť k svojim ovečkám. "Je to ako rozdiel medzi tým, že sa nachádzate na vrchole Everestu a tým, že ste o tom iba počuli," dodal Lajcha.