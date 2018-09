Tragédia na Liptove: Medveď zavinil hromadnú nehodu, jeden mŕtvy!

Doplnila, že vodič osobného auta utrpel ľahké poranenia, žena sediaca vzadu utrpela ťažké zranenia. Oboch transportovali do ružomberskej nemocnice. "Pri dopravnej nehode zasahovali tri naše posádky. Ďalšími účastníkmi nehody boli aj dodávka a nákladné vozidlo - ich vodiči boli bez zranení," uviedla Načiniaková.

Zdroj: FB/Veronika Daubnerová TV JOJ

Ku kolízii došlo v skorých ranných hodinách. Trojčlenná posádka smerovala na Donovaly. Podľa informácií portálu noviny.sk nemal vodič šancu vyhnúť sa zrážke. Oprotiidúci automobil sa tiež pokúšal nehodu obísť, no dostal šmyk a urobil hodiny. Napokon narazil do kamiónu, ktorý išiel oproti. Pri nehode okrem človeka zahynulo aj zviera, do zásahu sa preto zapojili aj poľovníci.

