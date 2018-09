Radikálna zmena počasia! Meteorológovia varujú, už o pár hodín to príde, pripravte sa na ochladenie

Záver leta je v nedohľadne, vyhlásili meteorológovia zo Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ) na svojom Facebooku s tým, že približne od polovice apríla máme na Slovensku letné počasie.

„V najbližších dňoch sa síce dočkáme ochladenia, ktoré prinesie studený front už cez víkend, avšak bude to opäť len prechodná záležitosť. Už v prvých dňoch nového týždňa sa začne opäť otepľovať a odchýlky priemernej dennej teploty od dlhodobého priemeru tak budú znova vysoko nadpriemerné,“ avizoval ústav.

V piatok hrozia búrky

Výstraha 1. stupňa pred búrkami bola vydaná pre Banskobystrický, Košický, Prešovský a Žilinský kraj. Očakáva sa, že od 12. do 22. hodiny môže spadnúť 20 až 40 milimetrov zrážok.

„S búrkami môžu byť spojené krátkodobé ale intenzívne lejaky,“ varuje ústav s tým, že búrky v spomínaných oblastiach môžu byť sprevádzané aj nárazovým vetrom (65 až 85 kilometrov za hodinu).

Zo štvrtka na piatok by malo byť polojasno až oblačno. Zrána sa môže ojedinele vyskytnúť hmla alebo nízka oblačnosť. Výnimočne hrozia prehánky alebo dážď. Najnižšia nočná teplota 17 až 12, v dolinách a kotlinách miestami okolo 10 stupňov. Bezvetrie alebo slabý vietor, zrána na krajnom západe severný vietor (5 až 20 kilometrov za hodinu). Cez noc môže spadnúť do 2 milimetrov zrážok.

Cez deň bude polojasno až oblačno, od severozápadu môže postupne pribúdať oblačnosť a miestami, najmä v severnej polovici, hrozia prehánky, dážď, ojedinele aj intenzívne búrky. Na väčšine územia bude teplo. Najvyššia denná teplota 25 až 30, na krajnom západe, v Žilinskom kraji a pod Tatrami 20 až 25 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 13 stupňov. Bezvetrie alebo slabý, na západe a večer miestami aj na východe severozápadný až severný vietor (10 až 25 kilometrov za hodinu). Pri búrkach môže vietor prechodne zosilnieť. Cez deň môže spadnúť do 10 milimetrov zrážok, pri búrkach ojedinele okolo 30 milimetrov.

V sobotu bude zväčša oblačno

Cez deň by malo byť oblačno až zamračené, na západe a neskôr aj na strednom Slovensku bude prevládať prevažne polooblačné počasie. Miestami, najmä na severe, sa môže vyskytnúť dážď, prehánky, výnimočne aj búrky. Na západe bude pršať len ojedinele. Najnižšia nočná teplota 17 až 12 stupňov. Najvyššia denná teplota 22 až 27, v severnej polovici väčšinou okolo 20 stupňov. Fúkať by mal prevažne severozápadný vietor (5 až 25 kilometrov za hodinu), v nárazoch miestami okolo (45 kilometrov za hodinu).

V nedeľu sa vyjasní

Podobné počasie by malo byť aj v závere víkendu. Malo by byť jasno až polooblačno. V noci sa lokálne môže vyskytnúť zväčšená oblačnosť a ojedinele hrozia zrážky. Ráno sa môže na niektorých miestach vyskytnúť hmla alebo nízka oblačnosť. Najnižšia nočná teplota 16 až 11, v dolinách, kotlinách a na Záhorí miestami 10 až 5 stupňov. Najvyššia denná teplota 21 až 26, na Kysuciach, Orave, Liptove a Spiši okolo 19 stupňov. Fúkať by mal prevažne severný vietor (5 až 25 kilometrov za hodinu), ktorý v priebehu dňa na západnom a strednom Slovensku zoslabne.