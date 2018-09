Na železnice sa to valí! Ďalšia porucha, ľudia museli stovky metrov šliapať pešo

Takú cestu do práce si rozhodne nepredstavovali. Rýchlik REX 1876 smerujúci z Nových Zámkov do bratislavskej hlavnej stanice, hlási 40-minútové meškanie. Zastal pritom len neďaleko cieľa, pred stanicou Bratislava-Vinohrady. Pasažierov však pobúrilo, že od začiatku školského roka nejde o prvú poruchu, ktorú poriadne pocítili. Navyše, meškanie im podľa slov čitateľky oznámili až po desaťminútovom čakaní vo vlaku.

"Ako cestujúci sme vydedukovali, že to je hlavné drôtové vedenie a po ďalších 10 minútach otvoril dvere, že máme ísť pešo, že ďalej to nejde," napísal zdroj. Cestujúci pritom pokračovali na vlastné riziko, približne kilometer priamo po trati. Nebezpečnú cestu podnikli zhľadom na to, že mnohí boli v časovej tiesni. "Keďže ráno ideme do práce a je to vlak, ktorým chodia aj školáci, poprosili vlakvedúceho, aby otvoril dvere. Dvere otvoril a na vlastné riziko sme mohli pokračovať ďalej pešo po koľajnici," priblížila čitateľka.

REX 1876 (Nové Zámky 6:18 - Bratislava hl. st. 7:30) predpokladané meškanie zo stanice Bratislava-Vinohrady je cca 40 minút. Dôvod: porucha rušňa. — ZSSK mimoriadne (@zssk_mimoriadne) 11. septembra 2018

Roztrhnutá súprava a hororová noc

S problémami na železniciach sa v poslednom čase roztrhlo vrece. Minulý štvrtok medzinárodný rýchlik pretrhol trakčné vedenie a ľudia, medzi nimi aj deti, len bezradne čakali. Sťažnosti sa potom len tak hrnuli. Cestujúci uviedli, že dispečing im nevedel nič povedať, neposkytli im vodu, ani možnosť náhradnej dopravy. Železničná spoločnosť Slovensko sa za situáciu ospravedlnila. V prípade, že došlo k zlyhaniu jednotlivca, budú vraj vyvodené dôsledky.

Pri Leviciach sa ešte 5. septembra pretrhol rýchlik R 811. Keďže sa nik nezranil, vtipné obrázky na populárnej satirickej facebookovej stránke na seba nenechali dlho čakať.