Správa, ktorá vodičov nepoteší: V nevyhovujúcom stave je pätina mostov na cestách I. triedy

Mosty sú sledované v pravidelných intervaloch a na mostoch v havarijnom stave sa do ich rekonštrukcie prijímajú opatrenia, aby sa tak predišlo samotnej havárii. "Na všetkých mostoch v správe SSC sú vykonávané prehliadky v zmysle platných technických predpisov. Zároveň každoročne zasielame na sekciu cestnej dopravy a pozemných komunikácií Ministerstva dopravy a výstavby SR k 31. novembru príslušného roku zoznam mostov na cestách I. triedy navrhovaných na opravu, rekonštrukciu, prestavbu pre nasledujúci rok," uviedla hovorkyňa SSC Lucia Karelová.

Z hľadiska životnosti mosta je podľa cestárov potrebné, aby boli vykonávané pravidelné opravy a údržba. To však závisí hlavne od finančných prostriedkov, a to aj z dôvodu, že niektoré časti je potrebné vymeniť počas životnosti mosta aj niekoľkokrát. "Je pravdou, že v súčasnosti je vyšší nárast dopravy. Na mostoch sa však vykonávajú pravidelné prehliadky, ktorými sa monitoruje ich stav, vykonávajú sa prepočty zaťažiteľnosti mosta, kde sú už zohľadnené súčasné zaťaženia dopravy," priblížila Karelová.

V prípade nevyhovujúceho stavu mosta je potrebné každý most individuálne posúdiť z viacerých kritérií, či už odolnosť, priestorové usporiadanie, ekonomické i spoločenské kritérium. A následne sa pristúpi k najlepšiemu riešeniu, kde je možná oprava, rekonštrukcia alebo až samotná prestavba konštrukcie mosta.

Príprava rekonštrukcie mosta je niekoľkoročný proces. "V prípade, ak sa nestihne zrealizovať stavebný zásah do konštrukcie, pokiaľ je most klasifikovaný najvyšším stavebno-technickým stupňom sedem, každý takýto most je individuálne posúdený a prijímajú sa nevyhnutné opatrenia, ktoré majú za cieľ predísť poslednému možnému stavu konštrukcie - havárii," poznamenala Karelová.

K takýmto opatreniam môže podľa nej patriť podopretie konštrukcie, dopravné obmedzenia (prejazd ťažkej nákladnej dopravy, úprava maximálne dovolenej rýchlosti), prípadne až samotná uzávera spojená s obchádzkovou trasou - všetko je závislé od poruchy, ktorá na moste vznikla. "Tieto mosty sú v takomto stave podrobené častejšiemu monitoringu na presnejšie zisťovanie rýchlosti degradácie konštrukcie," dodala Karelová.