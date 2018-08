Projekt Eurovea II s mrakodrapom je v rozpore s územným plánom, tvrdí ružinovský starosta

"Verím, že zvíťazí zdravý rozum a čísla, ktoré nás nepustia. Pretože indexy podľa nás sú v rozpore s indexmi, ktoré hovorí hlavný územný plán," uviedol vo štvrtok na brífingu Pekár, ktorého mestská časť je jedným z účastníkov konania a ktorá sa ako jedna z mnohých v rámci územného konania odvolala. Verí tiež v nastavenie poriadku a v to, že "investori si nebudú kupovať stavebné úrady, dokumenty a podklady, aby si mohli postaviť to, čo chcú".

V tejto súvislosti opätovne kriticky poukazuje na stále chýbajúce výškové regulatívy v hlavnom meste, ktoré ešte pred štyrmi rokmi sľuboval súčasný primátor Ivo Nesrovnal, a tiež na to, že príprava nového územného plánu mesta je stále len na začiatku. "Žiaľ, neexistujú (výškové regulatívy), ale existuje územný plán hlavného mesta, ktorý nie je dobrý, ale keď sa ho chceme držať, tak naši zamestnanci vypočítali, že tieto indexy presahujú možnosti územného plánu hlavného mesta," skonštatoval Pekár. Ten síce podľa vlastných slov netvrdí, že by budova mala mať len 20 poschodí, ako sa uvádzalo v pôvodnej štúdii na celú zónu, ale rozhodne by to malo byť menej ako 46 plánovaných podlaží.

Výška plánovaného mrakodrapu a nesúlad projektu s platným územným plánom mesta však nie sú jediné, ktoré starostu trápia. O čosi menej, ale predsa sa mu nepozdáva, že projekt Eurovea II v rámci konania rieši stavebný úrad v Starom Meste a nie stavebný úrad v Ružinove. A to aj napriek tomu, že väčšina projektu sa nachádza práve v katastrálnom území Ružinova, údajne s výnimkou jednej prípojky, ktorá je na území Starého Mesta.

Rozhodnutie Okresného úradu Bratislava, ktorého stavebník požiadal o určenie príslušného stavebného úradu, považuje "za nezvyčajné, priam podozrivé konanie". Podľa starostu je neobvyklé, aby projekt Eurovea I posudzoval jeden stavebný úrad a projekt Eurovea II v ďalšom konaní iný stavebný úrad. Argumentuje nielen katastrálnym územím, ale aj tým, že ide o jeden projekt, ktorý sa len premenoval, a ide teda nie o novú stavbu, ale o dostavbu. V tejto súvislosti sa mestská časť obrátila v minulosti aj na prokuratúru na prešetrenie rozhodnutia, bola však neúspešná.

Staré Mesto prerušenie územného konania potvrdilo. Dôvodom bolo podľa hovorkyne Nory Gubkovej množstvo námietok voči záväznému stanovisku hlavného mesta. Na margo rozhodnutia okresného úradu, ktorým sa Staré Mesto stalo príslušným stavebným úradom, hovorkyňa skonštatovala, že táto skutočnosť je verejne známa viac ako rok. "Rozhodnutie akceptujeme a budeme sa v procese posudzovania projektu riadiť výlučne platným stavebným zákonom," uviedla Gubková. Ministerstvo vnútra SR, pod ktoré okresný úrad spadá, prisľúbilo vyjadrenie budúci týždeň.