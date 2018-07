VIDEO Šéf slovenskej pobočky Nočných vlkov: Vyhrážky novinárom, tu stoj, lebo si pôjdem po zbraň

Počas toho, ako s pomocou dronu nakrúcali zábery komplexu, sa dostali do konfliktu aj so šéfom slovenskej odnože gangu Jozefom Hambálkom. Podnikateľovi s konexiami na exministra Roberta Kaliňáka sa ich počínanie nepáčilo a spomenul aj zbraň.

„Daj to dole. Prečo ma natáčaš?" povedal Hambálek. Na videu neveriacky krútil hlavou nad dronom, neskôr sa dokonca žurnalistom vyhrážal. „Tu stoj. Tu stoj, lebo si pôjdem zobrať zbraň. Tu stoj!" počuť na záberoch.

"Stand here! Stand here, or I'm going to get my gun." Members of the Night Wolves, a Russian nationalist motorcycle club, angrily confronted RFE/RL journalists filming with a drone nearby. pic.twitter.com/xJSJoSsvOU