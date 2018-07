Najvyšší súd rozhodol v Kňažkov prospech: VIDEO Verím, že lúpež určite nebola náhoda

Senát najvyššieho súdu nakoniec rozhodol v prospech Milana Kňažka a zrušil rozhodnutie Okresného súdu Bratislava I. Celú záležitosť nariadil znovu prešetriť. „Je potrebné znovu zvážiť poľahčujúce a priťažujúce okolnosti a až potom ukladať trest.“ Najvyšší súd tiež konštatoval, že obžalovaný nesplnil obe náležitosti poľahčujúcej okolnosti spojené s priznaním sa k spáchaniu trestného činu a spochybnil vyjadrenie ľútosti odsúdeného.

Súd Kňažkovi vyhovel

Senát na záver taktiež konštatoval pochybenie okresného súdu na základe spravodlivej konkurencie ustanovení, čo bolo v prospech odsúdeného. „Došlo k dvojitému pričítaniu v neprospech obvineného v tomto smere,“ povedal predseda senátu. Keďže však došlo k zrušeniu celého rozsudku okresný súd sa bude musieť celou vecou zaoberať znovu.

Kauza zlodeja v dome exministra a herca Milana Kňažka sa tak vracia na prvostupňový súd. „Najvyšší súd Slovenskej republiky na dnešnom verejnom zasadnutí na základe dovolania ministra spravodlivosti zrušil rozsudok Okresného súdu Bratislava I vo výroku o treste a prikázal mu, aby vec v potrebnom rozsahu znovu prerokoval a rozhodol. Dôvodom pre takýto postup bolo zistenie nesprávneho použitia zákonných ustanovení upravujúcich poľahčujúce okolnosti, čím došlo k porušeniu zákona v prospech obvineného,“ uviedla hovorkyňa Najvyššieho súdu (NS) SR Alexandra Važanová.

Lúpež nebola náhoda

„Myslím si, že nebezpečnosť takéhoto konania je známa,“ povedal Kňažko s tým, že zatiaľ je to podľa neho na dobrej ceste. „Som presvedčený a verím, že táto lúpež jednoznačne nebola náhoda. O tom niet najmenších pochýb,“ uviedol po skončení súdu. O podaní dovolania nemal pochybnosti. „Bol som presvedčený, že to spraviť treba, pretože som mal pocit nespravodlivosti. Ten je v našej spoločnosti hlboko zakorenený,“ dodal.

Podľa Kňažka bola streľba na páchateľa inštinktívna. „Keď sa zobudíte o pol druhej ráno, rozhodujete sa v priebehu niekoľkých sekúnd. Nemáte veľa možností na premýšľanie. Myslím si, že som konal správne,“ objasnil svoje konania pri vlámaní Kňažko. Ten páchateľa postrelil a konal by tak znovu.

Kňažko reagoval na Žitňanskú

Kňažko podal podnet a reagoval tak na dovolanie exministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej o podozrení s nelegálnym uplatnením poľahčujúcich okolností. Prokuratúra požadovala zrušenie rozsudku okresného súdu. Exministerka v dovolaní kládla dôraz na otázku, akú hodnotu má priznanie páchateľa. Také priznanie podľa nej nezodpovedalo podstate poľahčujúcej okolnosti. Minimálna trestná sadzba v tomto prípade by mala byť päť rokov a štyri mesiace.

Hlavným bodom dovolania bolo podozrenie, že poľahčujúca okolnosť, ktorá bola Novotnému priznaná Okresným súdom Bratislava I v júni, je nezákonná. Táto okolnosť bola dôvodom skrátenej doby trestu na tri roky nepodmienečne. Priznanie poľahčujúcich a priťažujúcich okolností je podľa predsedu senátu dôležitá súčasť pri výmere trestu.

Pochybnosti o konaní lupiča

Navrhovateľka tiež vyjadrila pochybnosti, či Novotný pomáhal policajtom pri vyšetrovaní tak, ako sa od neho v príde uznania poľahčujúcej okolnosti očakáva. Odsúdený Čech totiž podľa nej neposkytol viac informácii o pozadí lúpeže ani pomoc policajtom pri jej rekonštrukcii a iných úkonoch. Podľa obhajcu Novotného došlo v rozhodnutí okresného súdu k chybe. K priťažujúcej okolnosti spojenej s vykonaním trestného činu v dome mali nelegálne pripojiť aj prečin porušovania domovej slobody, ktorý má rovnakú podstatu.

Čech Pavel Novotný bol v júni 2017 odsúdený za zločin krádeže, porušovanie domovej slobody a poškodzovania cudzej veci. Lúpež sa stala 11. januára toho roku, keď sa po jednej hodine v noci vlámal do domu Milana Kňažka na bratislavskom Slavíne. Ukradol tam hotovosť z peňaženiek manželov a vykradol aj trezor, čím spôsobil škodu najmenej 10-tisíc eur. Na súde sa k činu priznal a vyjadril ľútosť nad svojím skutkom. „Rád by som sa ešte raz ospravedlnil za všetko príkorie, ktoré sa stalo. Veľmi mi je to ľúto a žiadam o odpustenie,“ povedal obžalovaný vo svojej záverečnej reči. Kňažko ho pri čine postrelil.