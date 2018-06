Aliancia víta tvrdý zásah štátu voči nelegálnemu hazardu

"Bojovať proti čiernym herniam, alebo krčmám a kaviarniam, ktoré napriek zákazu naďalej veselo prevádzkujú rôzne druhy automatov, je nevyhnutné. Je to v záujme štátu, miest aj obcí, ale predovšetkým ľudí, lebo prevádzkovateľom nelegálnych herní nezáleží na tom, kto hrá na ich automatoch. Môžu to byť sociálne odkázaní ľudia, osoby závislé od hazardných hier alebo dokonca deti. Len škoda, že málokto vidí, že vznik týchto nelegálnych herní podporujú nezmyselné celoplošné zákazy herní a kasín v našich mestách a obciach. A to nehovoríme o podpore nelegálneho internetového hazardu, ktorý rastie vďaka vyčíňaniu populistov a fanatikov. Aj preto presadzujeme zlatú strednú cestu. Na hazard totiž treba pozerať objektívne a riešenia problémov musia byť systémové, konštruktívne a adresné," upozorňuje zástupca riaditeľa Aliancie Tomáš Szmrecsányi.



Ako informovala finančná správa, stovka colníkov KÚFS preverovala prevádzky po celom Slovensku s cieľom odhaliť obchádzanie zákona o hazardných hrách.hovorí Drahomíra Adamčíková z komunikačného oddelenia Finančného riaditeľstva SR.

Počet uložených pokút, ako aj ich výška v tejto oblasti za minulý rok oproti predošlým rokom výrazne narástli. Daňovými úradmi bolo vlani uložených 210 pokút vo výške 378.660 eur. "Výška uložených pokút vzrástla v roku 2017 v porovnaní s rokom 2016 o 13.680 eur alebo 3,75 percenta a oproti roku 2015 až o 245.460 eur alebo 184 percent," dodáva Adamčíková. Na výhrach bolo minulý rok vyplatených spolu 2,699 miliardy eur, čo je medziročne viac o 20 miliónov eur. Do štátneho rozpočtu boli priamo z prevádzkovania hazardných hier v roku 2017 odvedené prostriedky vo výške 197 miliónov eur, čo je medziročne viac o 12 miliónov eur.

Aliancia za čistú hru - Clarify už dlhodobo upozorňuje politikov, odborníkov, ale aj širokú verejnosť na fakt, že všade, kde občianski aktivisti alebo regionálni politici, naháňajúci hlasy voličov, presadia prohibičný zákaz v oblasti hazardu, začnú vznikať čierne herne. “Nejde len o prítomnosť, je to bohužiaľ trend, preto presadzujeme politiku prísnej regulácie všetkých typov hazardných hier, inými slovami povedané, prísne a adresne obmedziť, ale zároveň nechať dýchať. Kto tvrdí opak, nech sa pozrie, čo sa deje v susednej Českej republike. Tam štát nestíha rušiť a zatvárať nelegálne herne. Napokon aj zásah orgánov štátu u nás dokazuje, že pre čierne duše je stále priestor na porušovanie zákona aj dobrých mravov v spoločnosti,” dodáva Tomáš Szmrecsányi.