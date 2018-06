V koži Mariana Kočnera: Kontroverzné podnikanie, pochybný majetok a dlhy

Zavraždený novinár Ján Kuciak minulý rok upozornil, že majetok známej bratislavskej firmy Technopol za 20 miliónov eur skončil za podozrivých okolností v rukách ľudí blízkych kontroverznému podnikateľovi Mariánovi Kočnerovi. Podľa neho je spájanie jeho osoby s kauzou len výmysel. Technopol je jednou z najväčších nevyšetrených káuz na Slovenku, súvisí s ňou aj Kočnerov dom v Bernolákove, ktorý získal od Denisy Pávkovej. Kočner je známy z tzv. mafiánskych zoznamov zločineckej skupiny Piťovcov.

Kočnerov dom v Bernolákove

V súvislosti s kauzou boli v minulosti trestne stíhaní prezidentov syn Michal Kováč mladší aj podnikateľ z tzv. mafiánskych zoznamov. Kauza sa nikdy nevyšetrila. Kočnerovo meno sa v kauze objavilo druhýkrát. Ide o zvláštne prevody nehunteľností z majetku Technopol Servis, vrátane pozemkov a priestorov v bratislavskej Petržalke.

Začiatkom decembra 2016 ovládli firmu Technopol Servis ľudia s väzbami na Kočnera a dvakrát previedli majetok, ktorý firma vlastnila v budove Technopolu. Všetko začala manželská kríza Pávkovcov. Firmu viedol podnikateľ Pavel Pávek, v predstavenstve sedela jeho manželka Denisa Pávková. Po ich nezhodách v roku 2016 využila Pávková svoju funkciu a chcela sa dostať k majetku firmy.

Dom kúpil cez inzerát

Poza chrbát akcionárov i svojho manžela začala z firmy vyvádzať majetok. Banky na to prišli a viaceré prevody zablokovali. Polícia neskôr Pávkovú obvinila z krádeže, v minulosti čelila aj obvineniam zo sprenevery akcií v hodnote 18 miliónov. V súčasnosti je Pávková jedinou konateľkou a spoločníčkou vo firme DDP PREMIUM s.r.o., ktorá sa v januári 2017 premenovala na Technopol Services, s. r. o.

Samotný Kočner tak získal od Pávkovej dom v Bernolákove, podľa katastra ho získal 8. decembra 2016, teda v tom istom čase, kedy sa vo firme začali diať pochybné prevody. O tejto kauze sa s Kočnerom rozprával aj Ján Kuciak. Práve vtedy sa mu začal podnikateľ vyhrážať diskreditáciu. Uviedol, že si kúpil dom na základe inzerátu na internete a v žiadnom prípade nejde o trestný čin. S Bernolákovom sa spája aj kauza Glance House, ktorá vypukla koncom roka 2009, jej podstatou bol spor pôvodných spoločníkov o bytovku v Bernolákove.

Domy v Bratislave

Kočner býva momentálne v Bratislave. Dom je písaný na jeho ženu Karolínu. V mnohých zo svojich firiem však uvádza nielen adresu trvalého bydliska, ale aj adresu domu oproti. Ten je písaný na právnika Milana Šulvu.

Obaja odmietli, že by mali niečo spoločné. Kočner poprel, že by dom niekedy vlastnil alebo mal na adrese trvalé bydlisko. „Skutočnosti, na ktoré žiadate, aby som Vám podal odpoveď sa nezakladajú na pravde,“ uviedol pre Topky Šulva.

Pozemky v Čunove

Podľa katastra vlastní aj trvalé trávnaté pozemky vo Vinohradoch. Okrem toho sú naňho v katastro písané dva pozemky v Čunove. Vlastníkom jedného z nich je firma Gapeja, s. r. o., v druhom pozemku má Kočner väčšinový podiel, tretinu takisto vlastní spomínaná firma. Minulý rok koncom septembra začala dražba oboch pozemkov v Čunove. Pozemky sa v minulosti stali súčasťou medializovaného sporu o bernolákovskú bytovku v Glance House.

Kočner spravil obchod, ktorý na prvý pohľad s kauzou nesúvisel. Svoje pozemky predal firme Gapeja za 23,28 milióna eur. Informácia o dražbe zverejnila v obchodnom vestníku správkyňa konkurznej podstaty firmy Gapeja, ktorá pozemky oficiálne vlastní. Konateľom aj spoločníkom vo firme je Štefan Ágh, ktorého meno figuruje aj v kauze zmeniek.

Odborníci v dražbe nacenili aj podľa obchodného vestníka cenu pozemkov len na 116-tisíc eur. Kuciak informoval, že firma Kočnerovi za pozemky nezaplatila. Vznikla tak pohľadávka vo výške 23 miliónov eur. Kočner ju predal britskej schránkovej firme Mafferton, ktorá cez ňu chcela ovplyvniť osud bytovky Glance House.

Firmy s dlhmi

Kočnerove meno v minulosti figurovalo tiež v niekoľkých firmách. Dnes v nich oficiálne nie je, no firmy majú stále dlhy. Najväčši dlh má REAL Štúdio K.F.A. Bratislava, s. r. o., ktorej dlh vo forme daňového nedoplatku sa vyšplhal do výšky 10 688 609 eur. Kočner bol vo firme polovičným konateľom a spoločníkom do roku 2010. V súčasnosti figuruje jeho meno v niekoľkých firmách. Kočner sa nedávno zbavil aj firmy Inkasný servis. Na podivné prevody upozornil poslanec Jozef Rajtár. Týkalo sa to prevodov bytov v bytovom komplexe Five Star Residence. Tie podľa neho nadväzujú na známe prevody 17 bytov za jedno euro na Inkasný servis.