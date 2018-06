Bolo nám kedysi lepšie? Slováci cítia nostalgiu za životom v socializme

BRATISLAVA - Väčšina Slovákov stále hodnotí socializmus pozitívne. Väčšina tiež preferuje silný sociálny štát a nedôveruje trhovým riešeniam. Ľavicové názory prevládajú aj v ekonomických otázkach. Vyplýva to z prieskumu, ktorý pre Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika (KI) uskutočnila agentúra FOCUS. Ako dnes novinárov informoval riaditeľ KI Peter Gonda, cieľom bolo zistiť, do akej miery sú v slovenskej populácii prítomné mýty o socializme a aké sú predstavy ľudí o úlohe štátu.

Respondenti vyjadrili názor na 21 mýtov o socializme. S väčšinou z nich sa pritom stotožnila aspoň polovica opýtaných. Pozitívne hodnotenia mýtov prevládajú najmä v sociálno-ekonomických otázkach, menej v otázkach slobody a demokracie. Najviac respondentov súhlasilo s tvrdením, že ľudia si počas socializmu viac pomáhali a boli si bližší. S týmto mýtom súhlasilo 81 percent Slovákov. S názorom, že za socializmu sa žilo bezpečnejšie a násilná kriminalita bola nižšia, sa stotožnilo 79 percent opýtaných a 77 percent súhlasilo, že vďaka plánovanému hospodárstvu bol dostatok práce pre všetkých, a preto neexistovala nezamestnanosť.

Nesúhlas nad súhlasom prevažoval len v troch prípadoch. Viac ako polovica respondentov nesúhlasila, že pred rokom 1989 existovala socialistická demokracia a voľby boli slobodné a demokratické. S tvrdením, že dovolenka pri mori bola dostupnejšia pre väčší počet ľudí ako dnes nesúhlasilo 60 percent ľudí a až 71 percent sa nestotožnilo s mýtom, že bežný človek, ak chcel, mohol slobodne cestovať kamkoľvek do zahraničia.

Prieskum mal za cieľ identifikovať taktiež mýty súvisiace so sociálnym štátom. Až 87 percent respondentov súhlasilo s názorom, že štát musí garantovať, financovať a poskytovať bezplatnú zdravotnú starostlivosť pre všetkých. S tvrdením, že spoplatnenie vysokoškolského štúdia by bránilo chudobnejším ľuďom študovať na vysokých školách, preto musí štát garantovať bezplatné vzdelávanie od základnej až po vysokú školu, súhlasí 81 percent Slovákov.

Tri štvrtiny opýtaných súhlasia s tvrdením, že ak by Zákonník práce nechránil zamestnancov, mali by horšie pracovné podmienky, a nezamestnanosť by bola vyššia. Len 32 percent opýtaných sa priklonilo k názoru, že štát by mal pomáhať ľuďom z iných krajín, ktorí prídu na Slovensko ako utečenci. Nesúhlasný postoj vyjadrilo 63 percent.