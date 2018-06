PRÁVE TERAZ Kauza zmenky: Polícia zadržala po Kočnerovi aj exministra Ruska

O jeho zatknutí informovala polícia na sociálnej sieti. Hoci Rusko z polície po výsluchu odišiel, hneď potom si priamo k nemu domov prišla NAKA. „Zadržali ho v mieste bydliska, určite vykonám poradu a po zistení dôvodov zadržania tento postup vyšetrovateľa napadnem," uviedol Ruskov právny zástupca Marek Para pre Topky.

Dôvod, pre ktorý Ruska zadržali, jeho advokát nevie. „Je však minimálne zvláštne, aká okolnosť sa zmenila oproti včerajšku, keď nebol zadržaný. Navodzuje to dojem nepriameho nátlaku väzbou, keďže bol zadržaný po tom, čo poprel vinu a napadol nedostatky uznesenia o vznesení obvinenia,“ povedal. Dokedy bude vo väzbe, to zatiaľ Para nevie. „Urobím všetko preto, aby ho ani do väzby nevzali. Zatiaľ je len zadržaný," povedal.

Podnet na väzobné stíhanie Kočnera

Polícia navyše podala podnet na väzobné stíhanie Kočnera. Podľa neoficiálnych informácií o návrhu na väzobné stíhanie podnikateľa Kočner by mal prokurátor ÚŠP Ján Šanta rozhodovať pravdepodobne vo štvrtok poobede.

Polícia taktiež informovala, že obom obvineným navrhuje väzbu. Zároveň potvrdila zadržanie Pavla R. Podľa polície čelia obaja obvineniu z trestného činu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov v jednočinnom súbehu so zločinom marenia spravodlivosti formou spolupáchateľstva. Obvinenie vzniesla Národná jednotka finančnej polície.

Kočner vinu popiera

„Klient popiera v plnom rozsahu spáchaný skutok, ktorý sa mu kladie za vinu, v stručnosti sa k tomu vyjadril a poprel okolnosti, ktoré sa mu kladú za vinu,“ opísal advokát Kočnera Martin Pohovej priebeh výsluchu.

„Môj klient zostáva momentálne zadržaný a uvidíme, ako zareaguje prokurátor, či bude podaný návrh na vzatie do väzby alebo nie,“ ozrejmil ďalej Pohovej. Ten sa domnieva, že dôvody na väzbu Kočnera nie sú. „Zatiaľ ešte podnet na väzbu nešiel podľa mojich vedomostí,“ doplnil.

VIDEO Príchod Pavla Ruska a jeho obhajcu

Podali sťažnosť

Bývalý minister hospodárstva Rusko absolvoval vo štvrtok dopoludnia výsluch pred vyšetrovateľom v prípade falšovania televíznych zmeniek v hodnote 70 miliónov eur. K jeho obsahu, ani k svojmu obvineniu sa na radu svojho právneho zástupcu predtým odmietol bližšie vyjadriť až do času, kým nebude rozhodnuté o jeho sťažnosti proti vznesenému obvineniu.

„Podal som vysvetlenie k okolnostiam, ktoré sú mi kladené za vinu, odmietol som kategoricky obvinenie a vysvetlil som svoj postoj, svoje argumenty na celú záležitosť," vyhlásil Rusko pred novinármi po skončení výsluchu, ktorý trval necelé dve hodiny aj s prerušením kvôli procesným námietkam obvineného.

„Podali sme sťažnosť, respektíve niektoré opravné prostriedky, takže do ich posúdenia a rozhodnutia o nich na základe odporúčania právneho zástupcu sa ďalej vyjadrovať nebudem," doplnil.

Dnes ráno sa na Prezídium policajného zboru dostavili Pavol Rusko spoločne so svojím advokátom Marekom Parom. Dorazil aj Kočnerov advokát Martin Pohovej. Vyšetrovatelia NAKA Ruska vypočúvajú.

VIDEO Príchod Kočnerovho advokáta

Úrad špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) a polícia potvrdili, že podnikateľa Mariana Kočnera v stredu zadržali vo veci týkajúcej sa zmeniek. Informáciu priniesol Denník N. Krátko po zadržaní Kočnera previezli do nemocnice, pretože mal zdravotné problémy. Vyšetrenie ale nič vážne nepotrvdilo, Kočner sa vrátil na políciu.

Polícia v kauze obvinila aj Pavla Ruska, ktorý dnes od ôsmej ráno vypovedá na polícii. Potvrdil to jeho advokát Marek Para.

Marian Kočner napadol obvinenie sťažnosťou, povedal jeho advokát Martin Pohovej. Obhajca podnikateľa vysvetlil, že v tomto štádiu konania sa oboznamujú s dôvodmi vznesenia obvinenia, ktoré napadli sťažnosťou. Stanovisko obhajca poskytne podľa jeho písomného vyjadrenia až potom, ako sa oboznámi so spisovým materiálom.

Konanie voči Ruskovi bolo účelové, tvrdí advokát

Exriaditeľ súkromnej televízie a bývalý politik si v stredu večer prevzal na polícii uznesenie o obvinení z trestného činu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov a z trestného činu marenia spravodlivosti. S vyšetrovateľom NAKA sa dohodol, že sa v štvrtok dostaví o ôsmej ráno na výsluch.

Zdroj: Jan Zemiar

Zdroj: Jan Zemiar

Ruskov obhajca sa obáva, že konanie polície voči jeho klientovi mohlo byť účelové a mohlo súvisieť so snahou prekryť protest farmárov. „Považujem za možné sa domnievať, že načasovanie dnešnej akcie Prezídia Policajného zboru SR, NAKA v predmetnom prípade môjho mandanta navodzuje dojem potreby zakryť protesty farmárov, kde vedomosti časti novinárskej obce o okolnostiach prípadu vopred tento dojem politického prekrývania káuz len umocňuje," doplnil Para.

„Dlhší odklad nebol pre vyšetrovateľa akceptovateľný,“ priblížil Para s tým, že spolu s klientom musia zvážiť rozsah a obsah výpovede. Rusko zrejme podľa jeho obhajcu podá proti obvineniu sťažnosť, ktorú by mal odôvodniť v najbližších dňoch. „Klient sa považuje za nevinného,“ doplnil Para. Rusko sa zatiaľ zadržaniu vyhol, jeho advokát sa domnieva, že k tomu napomohla ich iniciatíva. Po zadržaní Kočnera prišiel Rusko v stredu večer podľa jeho obhajcu iniciatívne sám na NAKA za vyšetrovateľom, ktorý s tým súhlasil.

Zdroj: Jan Zemiar

Zdroj: Jan Zemiar

Zdroj: Jan Zemiar

SaS vyzýva slušných policajtov, aby nepoľavili

Strana Sloboda a Solidarita vyzýva tých, v ktorých možnostiach je dotiahnutie spravodlivého trestu pre Mariana Kočnera do konca, aby vo svojej snahe zotrvali a nepodľahli tlakom. „Marian K. patrí do väzby už dávno, avšak doteraz sa nikdy nenašiel dostatok ľudí, ktorí by riskovali plat, hodnosť alebo svoju kariéru a iniciovali jeho zatykač a predbežnú väzbu. Považujeme to za vzburu čestných ľudí pôsobiacich v Policajnom zbore a na prokuratúre proti mafiánskemu riadeniu štátu,“ uviedol poslanec NR SR za SaS Jozef Rajtár. „Je to dôležitý krok v boji za spravodlivé Slovensko,“ dodal.

Podľa tímlídra SaS pre štíhly štát Rajtára sa len tak začne naozajstná očista krajiny od „našich ľudí“. „Nie je to len Kočner a Bašternák, ktorí mľaskajú príliš hlasno. Sú to aj ďalší ľudia napojení na policajných funkcionárov či členov vlády, z pozadia potichu ovplyvňujúci chod vecí. Často sú to mená neznáme pre bežných občanov, ale nie pre príslušníkov Policajného zboru alebo prokuratúry, ktorí vidia, aký prehnitý je tento systém," poznamenal J. Rajtár.

Liberáli povzbudzujú slušných a zodpovedných policajtov, prokurátorov a ďalších ľudí konajúcich vo verejnom záujme, aby sa nenechali zastrašiť a zomlieť súčasnou mašinériou. „Po zmene vlády a realizácii reforiem bude Slovensko potrebovať práve tých, ktorí sa dokázali vzoprieť, aby sa z neho konečne stala slušná krajina. Majú našu plnú podporu,“ uzavrel Jozef Rajtár.

Kauza zmenky

Bývalý riaditeľ televízie Markíza mal v roku 2000 podpísať spolu štyri zmenky, pričom dve vystavil na Kočnera a dve na Štefana Ágha. Pre tieto zmenky teraz na súdoch prebiehajú tri súdne pojednávania, v ktorých spoločnosť Kočnera žiada od Ruska a Markízy – Slovakia spolu viac ako 42 miliónov eur.

Podľa informácií medializovaných v máji Kočner zobral zo súdu zmenky, odôvodnil to tým, že ich chce expertízne preskúmať. Pojednávanie v zmenkovom spore, ktoré sa malo uskutočniť v stredu, bolo zrušené, a to z dôvodu vykonávania ďalších procesných úkonov vzhľadom na účelnosť konania. Televízia podala trestné oznámenie na Kočnera a Ruska za údajné falšovanie cenných papierov a marenie spravodlivosti. Prípadom sa zaoberá NAKA. Vysielateľ tiež požiadal Finančné riaditeľstvo SR o preverenie, či si spoločnosti spojené s Kočnerom riadne splnili daňové povinnosti.