Veľká sobášna ŠTATISTIKA za rok 2017: Padol rekord, vek najstaršieho ženícha a nevesty vás šokuje

Štatistický úrad (ŠÚ) SR uvádza, že za uplynulý rok bolo uzavretých 31 309 manželstiev a rozviedlo sa 9 618 manželských dvojíc.

Najstaršia nevesta v roku 2017, ktorá si vzala 79-ročného ženícha, mala 86 rokov. Titul najstaršieho ženícha za rok 2017 získal 91-ročný muž, ktorý si zobral 61-ročnú nevestu. Vlani sa rozviedli aj dve najdlhšie trvajúce manželstvá. Oba páry boli spolu 56 rokov.

Zdroj: gettyimages.com

Najkratšie trvajúce manželstvo, ktoré bol rozvedené v roku 2017, trvalo 5 mesiacov. Taktiež išlo o dva prípady. V jednom mal muž 33 a žena 29 rokov a v druhom bol ženích vo veku 43 a nevesta vo veku 49 rokov. Najčastejšou príčinou rozvodov bola u oboch pohlaví rozdielnosť pováh, názorov a záujmov.

Zdroj: gettyimages.com

Štatistický úrad tiež uviedol, že za posledných 25 rokov sa priemerný vek vstupu do manželstva zvýšil u oboch pohlaví o 8 rokov. Na začiatku sledovaného obdobia vstupovali muži do manželstva v priemernom veku 26 rokov a ženy vo veku 23 rokov. V roku 2017 už mali muži pri vstupe do manželstva 34 rokov a ženy 31. V prípade vzájomne slobodných snúbencov je zvýšenie priemerného veku pri sobáši približne o 7 rokov.

V roku 2017 bol tiež najvyšší počet sobášov (31 309) v období za uplynulých 25 rokov. Najvyššia sobášnosť bola v Bratislavskom a Prešovskom kraji. Najvyššia rozvodovosť bola zaevidovaná v Bratislavskom a Trnavskom kraji.

Výrazne rastúci trend sa týka aj mimomanželskej pôrodnosti. Kým v roku 1993 sa mimo manželstva narodilo 7,7 tisíca (10,6 percenta) detí, v roku 2017 sa mimo manželstva narodilo až 23,2 tisíca detí (40,1 percenta).