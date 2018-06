Sociálni demokrati schválili vládu s ANO: Babiš však stále nemusí dostať dôveru

Premiéra Babiša totiž čaká potenciálny prvý veľký stret so socialistami, do ktorého sa môže dostať tak trochu nechtiac. Ide o nomináciu neformálneho šéfa pražskej ČSSD Miroslava Pocheho na post ministra zahraničia. Prezident Miloš Zeman ho ale označuje za "slniečkara" a v pražskom Černínskom paláci ho nechce.

Lenže Poche má v strane značný zákulisný vplyv. Babiš podľa kuloárnych informácií najprv prezidentovi Zemanovi sľúbil, že mu na Hrad Pocheho meno ani neprinesie. Lenže sociálni demokrati o tom nechcú ani počuť. Ak by Babiš Pocheho meno odmietol na Hrad priniesť, brali by to ako porušenie koaličnej zmluvy a mohlo by to znamenať, že by väčšina ich poslancov mohla hlasovať proti vláde. Ak by tak spravil, Zeman môže Pocheho odmietnuť vymenovať.