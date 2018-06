Politická kríza v Česku zažehnaná? Členovia ČSSD schválili vládu s ANO

Jan Hamáček, Zdroj: SITA

PRAHA - Členovia Českej strany sociálnodemokratickej (ČSSD) si v referende odhlasovali vstup do vlády s hnutím ANO, ktorú by podporovali komunisti. Vyplýva to z oficiálnych výsledkov vnútrostraníckeho referenda, o ktorých v piatok informoval predseda ČSSD Jan Hamáček.