Ostnaté ploty budú zničené: Nový španielsky minister vnútra sľubuje ich odstránenie

Nový španielsky minister vnútra Fernando Grande-Marlaska., Zdroj: SITA/AP Photo/Francisco Seco

MADRID - Nový španielsky minister vnútra Fernando Grande-Marlaska prisľúbil, že bude robiť všetko pre to, aby boli odstránené ostnaté ploty, ktoré oddeľujú španielske enklávy Melilla a Ceuta od afrického Maroka. Povedal to vo štvrtok v rozhovore pre španielsku rozhlasovú stanicu Onda Cero, z ktorej citoval spravodajský portál The Local.