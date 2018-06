Horúce chvíle na hranici medzi Bosnou a Chorvátskom: VIDEO Migranti chcú do Európskej únie

Radio Velika Kladuša informovalo, že migranti boli zastavení asi 200 metrov od priechodu, ktorí strážia policajné sily z Bosny a Hercegoviny, rovnako ako aj z Chorvátska.

Zdroj: Twitter/Peter Van der Auweraert

Priechod Velika Kladuša-Maljevac je uzatvorený až do odvolania v oboch smeroch. Cestujúcim je odporúčané, aby využili priechody Izačić alebo Hadžin Potok.

Migranti nemajú podľa Rádia Slobodná Európa doklady potrebné na prekročenie hraníc a v súčasnosti sa s nimi vyjednáva, aby od nich odišli. Ich cieľom sú krajiny Európskej únie, kde chcú nájsť lepší život.

#BREAKING @UNmigration #Bosnia #migrant protection team are witnessing group irregular border crossing attempt towards #Croatia in Velika Kladusha. Very worrying development that risks to create backlash that is not in interest of anyone. pic.twitter.com/jlrCH95MPt