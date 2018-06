Španieli rozšíria zdravotnú starostlivosť pre migrantov: Práva ľudí sú totiž prvoradé

Hovorkyňa vlády Isabel Celaáová oznámila sériu opatrení, ktoré "dávajú na prvé miesto práva ľudí" a odlišujú nový stredoľavý kabinet od predchádzajúcej konzervatívnej vlády. Hovorkyňa uviedla, že vláda na základe technických a odborných posudkov stanoví, ako odstrániť ostnatý drôt z plotov okolo Ceuty a Melilly, dvoch španielskych enkláv v severnej Afriky, a pritom "nijako neoslabiť bezpečnosť".

Každý rok utrpia zranenia stovky ľudí, keď sa pokúšajú cez ploty dostať z Maroka na pôdu Európskej únie, pripomenula v správe tlačová agentúra AP. Celaáová, ktorá je zároveň aj ministerkou školstva, povedala, že nové opatrenia by nemali vyvolať novú vlnu migrantov, lebo tí sú už aj tak na ceste a unikajú pred chudobou a násilím. Španielska námorná záchranná služba v piatok informovala, že zachránila okolo 270 migrantov a našla tri telá, a to z vyše 30 člnov pokúšajúcich sa preplaviť z Afriky do Európy.

Záchranná služba dodala, že hmla jej bráni lokalizovať tri ďalšie člny v Alboránskom mori východne od Gibraltárskeho prielivu. Pri operácii pomáha deväť člnov, vrtuľník a lietadlo európskej pohraničnej agentúry Frontex. Pápež František sa v piatok tiež vyjadril k utečencom a migrantom. Počas audiencie s talianskymi pracujúcimi uviedol, že evanjelium učí, že je nesprávne nechať migrantov "na milosť a nemilosť vlnám". Z jeho strany išlo o evidentnú kritiku novej migračnej politiky Talianska.

Pápež, pôvodne jezuita z Argentíny, sa k ťažkej situácii utečencov vyjadril druhýkrát za posledné obdobie. Reagoval na prípad stoviek utečencov na palube záchrannej lode Aquarius, ktorej sa Taliansko rozhodlo zakázať vstup do svojich prístavov. František v príhovore smútil nad tým, aké veľké množstvo ľudí na svete nemôže pracovať z dôvodu vojny alebo úpadku životného prostredia. Vyhlásil, že tí, čo žijú spokojné životy v bezpečí, by im mali pomáhať.

Podľa slov pápeža "evanjelium nás a náš svet učí, aby sme nenechávali napospas vlnám tých, čo opustili svoju domovinu hladní, prahnúci po chlebe a spravodlivosti". Násilné konflikty či extrémna chudoba vyháňajú migrantov z rodných krajín a tí sa vydávajú na nebezpečné plavby do Európy, na malých loďkách prevádzačov či na vratkých nafukovacích rekreačných člnoch.

Podľa OSN zahynulo zatiaľ tento rok pri pokuse preplaviť sa cez Stredozemné more najmenej 792 migrantov. Za prvých päť mesiacov roka 2018 sa na európske pobrežia dostalo 35.455 migrantov, pričom 11.792 z nich dorazilo do Španielska.