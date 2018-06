Španieli opäť ratovali migrantov: 825 ľudí sa z Afriky plavilo na 69 člnoch

S nárastom príchodov migrantov sa Španielsko stretlo v čase, keď sa pripravuje na prijatie ďalších 629 utečencov. Tí sa nachádzajú na lodi Aquarius humanitárnej organizácie SOS Méditerranée, ktorej Taliansko a Malta začiatkom týždňa neumožnili zakotviť v ich prístavoch, a ďalších dvoch talianskych lodiach.

Plavidlá s migrantmi by sa mali dostať do španielskeho prístavu Valencia v nedeľu. Podľa Organizácie Spojených národov už tento rok pri pokuse dostať sa cez Stredozemné more zomrelo najmenej 792 migrantov.