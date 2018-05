V Saudskej Arábii zatkli bojovníčky za práva žien: Hrozí im dlhoročné väzenie, možno aj trest smrti

Všetkých desiatich zatknutých saudskoarabskí policajti previezli z metropoly Rijád do Džiddy, kde ich už týždeň zadržiavajú. Nemajú prístup k právnej pomoci, väčšine z nich povolili za ten čas len jeden telefonát rodinným príslušníkom, jednej zo zatknutých neumožnili ani ten. Zatknuté bojovníčky za práva žien sa angažovali okrem iného v úsilí o to, aby v krajine umožnili šoférovať aj ženám.

Načasovanie ich zatknutia pôsobí na prvý pohľad mierne nelogicky, keďže Saudská Arábia už koncom minulého roka oznámila, že zákaz šoférovania pre ženy sa počínajúc 24. júnom tohto roku končí. Podľa AP však saudskoarabská polícia hneď po tomto oznámení kontaktovala ľudskoprávne aktivistky s tým, aby sa neopovážili tieto zmeny komentovať na sociálnych sieťach a už vôbec nie poskytovať v tejto súvislosti rozhovory.

Tým, čo spája až sedem osôb zo skupiny desiatich zadržaných, boli ich spoločné plány na založenie mimovládnej organizácie Amina, ktorej hlavným cieľom mala byť pomoc obetiam domáceho násilia. Aktivistky len nedávno požiadali o registráciu tejto organizácie. Podľa stanoviska saudskoarabského ministerstva vnútra je dôvodom ich zatknutia to, že "komunikovali so zahraničnými subjektmi" a "poskytovali peniaze zahraničným kruhom s cieľom destabilizovať a poškodiť kráľovstvo". Podľa právnych expertov, ktorých citujú saudskoarabské médiá, hrozí aktivistkám možno až 20-ročné väzenie. Ak by boli uznané vinnými z vlastizrady, môžu dostať aj trest smrti, to je však podľa právnikov nepravdepodobné.