Koaličná kríza v Česku končí: Babiš chce vládnuť s ČSSD

Koalíciu ANO s ČSSD má tolerovať Komunistická strana Čiech a Moravy (KSČM)a vláda sa má opierať o 108 poslancov. Sociálni demokrati ešte musia vznik takejto vlády potvrdiť vo vnútrostraníckom referende.

"Som rád, že sme sa nejako dohodli. Koaličná zmluva je dôležitá, ale ešte dôležitejšie je, aby to fungovalo lepšie než počas prvej koaličnej vlády," uviedol Babiš pri príležitosti osláv šiesteho výročia vzniku politického subjektu ANO.

"Zišli sme sa hlavne preto, aby sme si pripomenuli, že presne pred šiestimi rokmi som zaregistroval hnutie ANO, protikorupčné, protisystémové, najúspešnejšie hnutie v Európe," dodal český premiér na pôde Poslaneckej snemovne v Prahe.

Babiš pohrozil predčasnými voľbami

Český premiér v demisii Andrej Babiš uviedol, že ak sa členovia Českej strany sociálnodemokratickej (ČSSD) v referende vyslovia proti vládnej spolupráci, sú v hre predčasné voľby, ktoré by sa mohli konať na jar 2019. Povedal to v piatok po rokovaní vedenia hnutia ANO. Spravodajský server Novinky.cz pripomenul, že to nie je prvýkrát, čo Babiš variant predčasných volieb pripustil.

"Jednou z možností je pozvať všetky parlamentné strany a opýtať sa ich, či by sme sa nedohodli na voľbách budúci rok v máji 2019, keď budú európske voľby," povedal Babiš. Reagoval tak na otázku, čo by sa stalo, keby sa členovia sociálnej demokracie vo vnútrostraníckom referende vyjadrili proti vládnej spolupráci s ANO.

Spoločnú koalíciu v piatok jednomyseľne schválili poslanci a výbor hnutia ANO. ČSSD by mala o návrhu koaličnej zmluvy hlasovať vo vnútrostraníckom referende, ktoré zrejme vyhlási v piatok popoludní.

Babiš pohrozil predčasnými voľbami už tento rok vo februári. Tie by sa podľa jeho vtedajšieho vyjadrenia mohli konať v prípade, že jeho druhá vláda nezíska dôveru do tohtoročného mája. Ostatné strany to vtedy označili za nátlak. Druhýkrát sa o predčasných voľbách Babiš zmienil po krachu prvého rokovania s ČSSD o vláde.

S variantom predčasných volieb nesúhlasí ani český prezident Miloš Zeman, ktorý podľa Noviniek.cz vo vianočnom prejave rezolútne vyhlásil, že taký variant nepripustí.