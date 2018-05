Česko bude mať čoskoro novú vládu: Zeman vymenuje Babiša za premiéra budúcu stredu

PRAHA - Český prezident Miloš Zeman vymenuje doterajšieho premiéra v demisii Andreja Babiša po druhý raz za premiéra budúcu stredu 6. júna. Babiš to oznámil vo štvrtok po stretnutí so Zemanom na zámku v Lánoch, informovala spravodajská televízia ČT24.

Prezident už v pondelok spresnil, že Babiša, lídra hnutia ANO, ktorý teraz vládne v demisii s menšinovým kabinetom, vymenuje druhýkrát za premiéra do polovice júna.

Ako dopĺňa ČT24, Babišova druhá vláda by mohla vzniknúť v spolupráci so sociálnymi demokratmi (ČSSD) a s podporou komunistov (KSČM). O tom, či má ČSSD do koalície s hnutím ANO vstúpiť, hlasujú sociálni demokrati vo vnútrostraníckom referende. Výsledky referenda strana vyhlási 15. júna.

Zeman však na výsledky referenda ČSSD nepočká a Babiša mieni vymenovať druhýkrát za predsedu vlády ešte predtým. Prezident tým chce podľa svojich slov urýchliť zostavovanie kabinetu.

Po opätovnom vymenovaní bude na Babišovi, aby do 14 dní predstavil prezidentovi mená budúcich ministrov.

Hlasovanie o dôvere by v českej Poslaneckej snemovni mohlo prebehnúť koncom júla. Prezident svoju účasť na schôdzi v snemovni nevylúčil.